Brezilya Uçak Gemisi 'São Paulo' Aliağa'da Sökülmek Üzere Satın Alındı

Uçak gemisi NAe São Paulo, Brezilya sularına veda ediyor.

Brezilya Donanması'nda 21 yıldır hizmet veren ve donanmanın en önemli deniz gücünü oluşturan Clemenceau sınıfına ait uçak gemisi 'NAe São Paulo' söküm için Aliağa'ya getirilecek.

Donanmaya ait geminin gövdesi geçtiğimiz günlerde 10.550.000,00 R $ [Brezilya Reali] (13 milyon 870.748,06 Türk Lirası) karşılığında açık artırmaya çıkarıldı. Gemi, Türk tersanesi SÖK Denizcilik ve Tic. A.Ş.'yi temsilen açık artırmaya katılan Rio de Janeiro şirketi Cormack Marítima tarafından satın alındı.

Cormack Maritima Müdürü Jorge Cormack, hizmet dışı bırakılan geminin Mayıs- Haziran ayları arasında Türkiye'de sökülmek üzere gönderileceğini söyledi.

São Paulo, ilk olarak 1963'te Fransız Donanması tarafından 'Foch' adıyla görevlendirilmişti. 2000 yılında Brezilya Donanması'nda hizmete başlayan gemi, burada Brezilya Donanması'nın yeni amiral gemisi oldu.

São Paulo'nun nerede ve nasıl sökülebileceğine dair son söz Fransa'dan geldi. Çünkü iki ülke arasında imzalanan anlaşmadaki bir maddede, geminin 'AB onaylı geri dönüşüm tesislerinde, güvenli ve çevreye uygun bir şekilde sökülebilir' maddesi yer alıyordu.

Brezilya Donanması ise, uçak gemisi São Paulo'nun satışı hakkında henüz bir yorum yapmadı.

ÇİN'İN VARYAG GEMİSİNİ AKILLARA GETİRDİ

Yaşanan gelişme, Çin'in Varyag uçak gemisini akıllara getirdi.

Çin, Ukrayna'dan satın aldığı Varyag uçak gemisini, Türkiye’ye 2.5 milyon Çinli turist sözüyle Montrö Anlaşması'nı delerek boğazlardan geçirmesinin ardından tam 12 yıl üzerinde çalışıp modernize etikten sonra ‘Liaoning’ adıyla donanmasına katmıştı.

Çin, halihazırda Varyag’dan elde ettiği deneyimle ikinci uçak gemisini inşa ediyor.

Vira Haber