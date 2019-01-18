BSAMI 9. Genel Kurul Toplantısı PRÜ’de yapılacak

Karadeniz Denizcilik Üniversiteleri Birliği (BSAMI -Black Sea Association of Maritime Institutions) 9. Genel Kurul Toplantısı, BSAMI Başkanlığını yürütmekte olan Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan başkanlığında, 25 Ocak 2019 tarihinde, Piri Reis Üniversitesinde yapılacak. Toplantıya, BSAMI üyesi olan Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan denizcilik akademileri ve İTÜ Denizcilik Fakültesi rektör/dekan ve temsilcileri yanı sıra, Çin Şanghay Denizcilik Üniversitesi dekanı gözlemci olarak katılacak.

Toplantıda BSAMI üyesi bölge ülkelerinin denizcilik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projeler yapılması, diğer ülkelerin denizcilik kurumları ile yeni ilişkiler geliştirilerek etkinliğinin artırılması ve etki alanının genişletilmesi konuları görüşülecek.

Vira Haber