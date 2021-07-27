BTÜ'de Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü açıldı

Aday öğrencilerin tercih sürecinde bu yıl tercih kılavuzunda yer alacak olan Fizik bölümü 20 kontenjan, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü de 40 öğrenci kontenjanı ile bu yıl ilk öğrenci alımını gerçekleştirmiş olacak.

BTÜ'nün Denizcilik Fakültesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü'nün gemi inşaa sektöründe uzun yıllar saha tecrübesine sahip, yurtdışı eğitimleri ve teorik bilgileri pratik tecrübeyle harmanlayan genç, dinamik ve yüksek motivasyonlu akademik kadrosu ile gemi inşa sektöründe fark yaratacak öğrenci profilini yaratacaklarının altını çizen Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erinç Dobrucalı Bursa Teknik Üniversitesi'nin konum olarak tersane ve limanlara olan yakınlığı ve sahip olduğu büyük sanayi altyapısı ile bölgede bu alana yönelik ihtiyacı en iyi şekilde karşılayacağını ifade etti.

Dört yıllık Gemi İnşaatı ve Gemi Mühendisliği eğitimini tamamlayan öğrenciler başta tersaneler olmak üzere gemi ve yat tasarım büroları, armatör kuruluşlar, klas kuruluşları, denizcilikle ilgili kamu/özel kuruluşlar ve savunma sanayi ile ilgili kuruluşlar vb. gibi birçok alanda çalışabilecek.

En eski temel bilimlerden biri olan fizik alanında donanımlı bilim insanı yetiştirmenin içerisinde bulunduğumuz süreçte özellikle önemli olduğunu belirten Fizik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Songül Akbulut Özen, Savunma Sanayii başta olmak üzere birçok alanda ciddi gelişmelerin yaşandığını ve temel bilimler alanında iyi yetişen bilim insanlarının bu süreci daha da hızlandıracağını vurguladı.

Araştırmacı ruha sahip fizik alanında istekli fizikçilerin akademik kariyere yönelebileceklerini ifade eden Özen, bölüm mezunlarının savunma sanayi şirketleri, enerji sektörü, sanayi sektörü, organize sanayi bölgeleri, fabrika vb. kuruluşların AR-GE merkezleri, sağlık ve medikal fizik alanları, radyasyon, atom, molekül ve parçacık fiziği uzmanlığı gerektiren laboratuvarlar, NMR vb. tıbbi cihaz, ameliyathane gibi birçok alt sistemden oluşan sağlık ekipman üretimi, otomotiv sektörü AR-GE ve test merkezleri, iş sağlığı ve güvenliği birimleri, nükleer enerji santrallerinin kurulumu, uzay ve havacılık çalışmalarının yürütüldüğü birimler gibi pek çok alanda istihdam olanakları olduğu bilgisini paylaştı.

Vira Haber