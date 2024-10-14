Limanlar konusunda değerlendirmelerde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı / Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı / İZTO Meclis Üyesi / İZFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi / İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Jak Eskinazi, derin bir uykuya yatırılmış Kuzey Çandarlı limanı konusunu gündeme getirerek, son konuşmasında bir anlamda “Uyuyan Güzel” olan Kuzey Çandarlı Konteyner limanı konusunu hatırlatarak, “Çandarlı Türkiye’nin Pire’si olabilir” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Alsancak Limanı’nda geçmiş yıllarda bir özelleştirme süreci yaşadık. Biz de EİB olarak o konsorsiyumun içindeydik. Ama gerçekleştirilemedi. Şu anda Alsancak Limanı’nın değeri, o günkü özelleştirme değerinin üçte biri kadar. Alsancak Limanı çalışıyor ama Aliağa Limanları olmasa İzmir’in ihracatı olmazdı diyebilirim. O kadar önemli.

Eskiden Alsancak Limanı bir numaralı liman iken, ihracatımızın yüzde 60’ını Alsancak Limanı, yüzde 40’ını diğer limanlar yaparken, şimdi tam tersi duruma geldi. Aliağa Limanları ihracatımızın yüzde 70-75’ini, Alsancak Limanı ancak yüzde 25’ini yapabiliyor.

Bir de bizim Çandarlı limanımız var. Epey miktar yatırım yapılmış bir liman. Maalesef son kısmı için birkaç kez ihaleye çıkıldı ancak ihaleye girecek firma bulamadık. Bence çok iyi çalışılsa, bir özelleştirme kapsamında Çandarlı bitirilebilir ve Ege’ye çok büyük bir kazanç sağlayabilir.

COSCO ve Pire Limanı

Çinliler, çok büyük ümitlerle Pire Limanı’nı aldı ancak liman şehrin içinde kaldı ve büyüyemiyor. O yüzden yeni liman arıyorlar. Çandarlı Limanı hem onlar için hem de bizim için önemli bir aktarma limanı haline gelebilir.

Ayrıca Aliağa-Bergama aksında yeni OSB’ler, serbest bölgeler kuruluyor. Buraya kurulacak tesislerin ihracatlarını yakın bir limandan yapmaları maliyetlerini çok düşürecektir. Tüm ihracatımızın yüzde 92’si deniz yoluyla oluyor. Çok büyük bir rakam. Bunun için bu limanları genişletip büyütmemiz lazım.”

2021 yılında Independent’teki anlatımı ile Gökçen Tuncer mükemmel bir çalışma yapmış. “Pire Limanı'na rakipti, 10 yılda ancak bir dalgakıran inşa edildi: 45 yıllık proje Çandarlı Limanı neden bitemiyor?” diye sormuş ve yorumlamış; “1976'da projelendirilen, temeli 2011'de atılan Kuzey Ege Çandarlı Limanı, Türkiye'nin en büyük limanı olacaktı. En az 697

milyon TL harcandığı bilinen limanın onca yılda yalnızca mendireği ve dalgakıranı bitti. Limanın depremde zarar gördüğü iddiaları var. Ve şöyle devam ediyor; “Deniz taşımacılığı, Türkiye ticaretinin de can damarı. ..Türkiye Liman İşletmecileri Derneği'nden (TÜRKLİM) 2013'te yapılan açıklamada 2023'e kadar yük elleçleme hacminin iki katına, elleçlenecek konteynerin 18 milyon TEU'ya çıkacağı öngörülmüştü. Bu tahmini yükselten nedenlerden biri de İzmir'in kuzeyinde yer alan, Kuzey Ege Çandarlı Limanı'ydı. Tabii temeli 2011'de atılan, "Türkiye'nin en büyük limanı" projesi biterse… Uzayıp giden bir öykü gibi.. Kuzey Çandarlı Limanı konusundaki rapor Bakanlığın gündemine 1976'da geldi, ÇED Raporu 2005'te çıktı. Sadece ÇED raporunun onayı bile 11 yıl süren, sonrasında ihalesi de bir türlü gerçekleştiremeyen, "İlk gemi 2013'te yanaşacak" denirken bugünlere kadar (2021) sadece bir dalgakıranla gelen proje için bugüne kadar en az 700 milyon lira harcandı. "Dünyanın en büyük 10 konteyner limanından biri olacak" sloganıyla başlayan Kuzey Ege Çandarlı Limanı Projesi'nin hikâyesi 48 yıl öncesine dayanıyor. 1976'da Devlet Planlama Teşkilatı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın gündemine getirilen proje için yıllarca Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu alınamadı. Bu nedenle de çalışmalar başlatılamadı. Yer seçimi 1993-1994 yılları arasında tamamlanan projenin 1997'de başlayan fizibilite ve ÇED raporu çalışmaları 2002'de olumsuz sonuçlandı. 2004'te tahmini maliyeti 600 milyon euro olarak açıklanan projeye 2005'te "ÇED olumlu" kararı çıktı. Aynı yıl, başından beri konteyner limanı olarak planlanan projeye gemi inşalarının gerçekleştiği tersane fonksiyonu da eklendi. İki bakanlığı karşı karşıya getirdi Ancak beklenmedik bir gelişmeyle Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile karşı karşıya geldi. ÇED raporunun alınıp tam ihale aşamasına gelindiği sırada, 6 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çandarlı Limanı'nın kurulacağı arazinin 453 hektarlık kısmını termal turizm bölgesi ilan etti. Bu durum haliyle projeyi durma noktasına getirdi. Yaklaşık bir yıl sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın imar planını değiştirmesiyle Çandarlı Limanı, turizm planından çıkarıldı. 2008'de de tersane fonksiyonundan vazgeçildi. Aynı yılın mayıs ayında revize ÇED ve fizibilite raporu kabul edildi. İlk ihale için "2010" denildi, 2013'te gerçekleşti; O da iptal edildi Aralık 2009'da limanın mendireğinin Ulaştırma Bakanlığı bütçesinden, geri kalan kısmının ise Yap-İşlet-Devret kapsamında açılacak ihaleyi kazanan şirketçe yapılmasına karar verildi. Böylelikle, sadece ÇED kısmı bile 11 yılda sonuca kavuşan proje için yeni bir maraton başladı: İhale. Limanın projesini yapan Altınok firmasının Genel Müdür Yardımcısı Arda Altınok, 2009'da yaptığı açıklamada ihalenin 2010'da gerçekleşeceğini, 2011'de inşaata başlanacağını söylüyordu.Hükümetin 5 Kasım 2013'e kadar teklif toplayacağını duyurduğu ihale için Sabancı, MNG, Limak, Akfen, Yıldırım Holding ve Arkas Grubu'na bağlı şirketlerin dosya aldığı açıklandı. Ancak bu altı firmanın şartname aldığı ihale yeterli teklif olmadığı için iptal edildi.

Dalgakıran üç yılda tamamlandı

O dönemki plana göre limanın yıllık toplam 12 milyon TEU kapasiteye sahip olacak ve ülkenin elleçleme kapasitesini yüzde 70 artıracaktı.

Çandarlı Limanı için “Avrupa'nın en büyük yedinci konteyner limanı Pire'yi yarış dışı bırakacak” vaadiyle yola çıkılsa da gelinen nokta bu hedefin oldukça uzağında.

Pire Limanı yılda 4 milyonun üzerinde konteyner yükleme kapasitesine sahipken, Avrupa'nın yıllardır değişmez lideri Rotterdam (Hollanda) 13,7 milyonluk kapasiteye sahip.

14 Mayıs 2011'de temeli atıldıktan sonra devlet eliyle mendireği ve 1,5 kilometrelik dalgakıranı ancak üç yılda tamamlandı.