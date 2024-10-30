Tuzla Tersaneler Bölgesi’ndeki Ertan Balin Gemi Onarım Tersanesi ve Ertan Balin’in Öyküsü

Gemi İnşa Tersaneleri 1980 sonrasında Tuzla Koyu’nda tahsis eden yerlere taşınırken, Ertan Balin de günümüzde TK Tuzla Tersanesi’nin bulunduğu yere ilk adımını atmıştı. Burası Tuzla Koyu’nun Marmara Denizi’ne doğru en uç noktasıydı. Tamamiyle boş bir araziden ibaretti.

Ertan Balin buraya önce bir bina inşa etti. Duvarla çevirdi ve girişine Erkal Tuzla Tersanesi levhası asıldı. Üzerinde “E” harfi olan taç biçimi amblemi bulunuyordu.

Kurduğu şirketin resmi adı; Erkal Uluslararası Nakliyat ve Tic. A.Ş. ve adresi;

“Evliya Çelebi Mah. Tersaneler Cad. No: 50 Tuzla” idi.

Kısa zamanda İspanya’dan bir yüzer havuzu satın aldı. 1980 yılında 8.500 dwt. kapasiteli Yüzer Havuzu İspanya’dan Alemdar-II Kurtarma gemisi ile Vahit İğneci Römorkörü getirdi ve Tuzla Bölgesinde gemi bakım onarım tesislerinin Kurulması’na ön ayak oldu. Bu yüzer havuza babası A.Galip Balin’in adını vermişti.

7 Ocak 1937’de İstanbul’da doğdu. Ali Galip ve Muazzez Balin’in oğlu olan Balin 1958’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Filoloji bölümünden mezun oldu. 1961’de Aysun Öztürk ’le evlenen ve Kamil Erkal ile Galip Şirzat adında iki oğlu bulunan Ertan Balin, iş hayatında pek çok ilklere imza attı.





Tuzla’daki tersanesinin girişinde üzerinde

“E” harfi olan taç biçimi amblemi bulunuyordu

Balin’in ilkleri arasında Türkiye’de 1976’da ilk barit üretimi tesisinin kurulması, 1978’te hydrofoil teknelerinin getirilmesi, 1912’de Türkiye’ye İngiltere’den getirilen yüzer havuzdan sonra, ilk kez özel sektör teşebbüsü olarak 8.500 dwt. kapasiteli yüzer havuzun İspanya’dan getirilmesi olmuştur.

Ertan Balin, Bastaş Barit Sanayi ve Ticaret A.Ş. Erkal Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş., Erba Sanayi Yatırımları ve Ticaret A.Ş., Endüstri Mineralleri Ticaret ve Sanayi A.Ş., Ermar Denizcilik Ticaret A.Ş.'den oluşan Ertan Balin Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. 1964’de kurulmuş olan bu şirketin ticari adı; “Balinler Uluslararası Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş” idi. Türkiye'de markalaşmayı hedef alan ilk tekstil kuruluşlarından biri olarak okul üniforması üretiminde Balinler markasını yaratmıştır.

Türkiye’de yelken sporuna da büyük katkılarıyla da tanınmıştır. Komodorluğu zamanında Türkiye-Yunanistan arası uluslararası yelken yarışlarını organize eden Ertan Balin’in üyesi olduğu klüpler arasında, Büyük Kulüp, Açık Deniz Yarış Kulübü, Galatasaray Kulübü, İstanbul Yelken Kulübü bulunuyordu.

Hızlı deniz otobüsleriden biri

“Bodrum Express Lines” olarak Bodrum’da.

Türkiye’de ve haliyle İstanbul’da ilk olarak hızlı deniz otobüsleri olarak bilinen Hydrofoil teknelerle yolcu taşımacılığını gerçekleştirdi. Rusya’da itibarlı bir müteşebbis olarak tanınmıştı. Bu yıllarda Rusya’da hydrofoil deniz otobüslerini ithal etti. Bu amaçla kurduğu şirketin adı; Erkal Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş. idi. Filosundaki hydrofoil teknelere büyük oğlu Erkal Balin ve küçük oğlu Şirzat Balin’in adlarını verdi. “Erkal-1”, “Erkal-II”, “Şirzat- I” ve “Şirzat -II” ve “Reyhan” isimlerini taşıyan bu hydrofoil tip hızlı deniz otobüsleri olan "Komet"ler veya diğer adıyla “Erkal”lar Bostancı ve Kabataş’tan Heybeliada’ya tarifeli seferler yapardı.. Ancak hızlı deniz otobüsleri Ertan Balin’in sonunu getirdi ve seferden men edildiler.