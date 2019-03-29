Çelik sektörü Batı Afrika’yı radarına aldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Türk çeliğine yüzde 50 gümrük vergisi kararı sonrasında Türk çelik sektörü alternatif pazar arayışlarını yoğunlaştırdı. Çelik sektörü Batı Afrika pazarına yoğunlaşma kararı aldı.

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Çelik İhracatçıları Birliği ve Steelorbis Elektronik Pazaryeri A.Ş.’nin destekleri ile Çelik Dış Ticaret Derneği organizasyonunda düzenlenen “Hedef Pazar: Batı Afrika Toplantısı” Ege İhracatçı Birlikleri’nde yapıldı.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Türk Eximbank’ın Afrika kıtasına özel önem vererek bu ülkelerdeki faaliyetlerini hızlandırdığının altını çizerken, DEİK Türkiye-Afrika İş Konseyleri Başkanı Tamer Taşkın, ihracatçılara Türkiye’de okuyan Afrikalı öğrencileri önce stajer olarak sonra çalışan olarak istihdam etmeleri çağrısında bulundu.

Riskini sigorta ettiren firmalarla daha yoğun çalışacağız

Türk çelik sektörünün 2018 yılında yaptığı ihracatın 5.8 milyar dolarlık kısmına kredi desteği verdiklerini belirten Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, “2018 yılında Türkiye’nin ihracatının yüzde 26’sına kredi desteği verirken, Çelik sektöründe bu oran yüzde 32’ye ulaştı. Bu desteğimizin yüzde 76’sını KOBİ firmalarına sağladık. Önümüzdeki dönemde kur riski almayan, alacak sigortası yaptıran, ihracat performansı artan firmalarla daha yoğun çalışacağız. Batı Afrika pazarında da ihracatçılarımızın yanında olacağız” diye konuştu.

İhracat pazarları daralıyor

Hedef Pazar: Batı Afrika Panelinin açılışında konuşan Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, bugün gelinen noktada hem ABD hem AB tarafından uygulanan korumacılık önlemlerinin geçtiğimiz ağustos ayından beri ihracatta büyük engeller ürettiğinin altını çizdi Ertan, “İhracat pazarlarımız yavaş yavaş daralmakta ve pazarlara yönelmemiz gerekmektedir. Bu bağlamda Batı Afrika ve Güney Amerika pazarları bizim için çok önem arz etmeye başladı. Buna Güney Doğu Asya ülkelerini de ekleyebiliriz. İhracatımızı arttırmayı hedefleyen Düzenli Gemi Hattı Dağıtım Projesi var” dedi.

Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci ise; “Batı Afrika ülkelerine düzenli gemi hattı ve dağıtım merkezi projesi” ile başta demir-çelik ürünleri olmak üzere pilot bölge Batı Afrika ülkelerine Türkiye’nin ihracatını arttırmayı hedeflediklerini; tüm ihracat yapan sektörlere de yardımcı olacak bir modeli hayata geçirme çabasında olduklarını anlattı.

Sektörlerin ihracatlarında miktar ve meblağ bazında sürekliliği sağlamak istediklerini anlatan Ekinci, “Bu projeyi Devlet kademeleri ve önemli kurum ve kuruluşlar ile paylaşıyoruz. Pilot bölge olan Batı Afrika ülkelerinden sonra hedefimiz Doğu ve Güney Afrika, Tuna Boyu ülkeleri ve Karayipler olacak. Bugün burada, en önemli hedef pazarımız Batı Afrika ve diğer bölge yatırımlarında ve ihracatında karşılaşılması muhtemel ticaretten doğan alacak riskleri, ülkelerin politik riskleri, kefalet, adam kaçırma, fidye, devlet tarafından el koyma gibi risklerin bertaraf edilmesi için çözüm senaryolarına değinerek ticari risklerimizi sigortalama ve teminatlandırma olacak” diye konuştu.

Afrikalı öğrenciler gelecekte bize çok yardımcı olabilirler

Türkiye Cumhuriyeti’nin, 4-5 bin Afrikalı öğrenciye burs verdiğini, bu öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelerde her bölümde eğitim aldıkları bilgisini veren Türkiye-Afrika İş Konseyleri Başkanı Tamer Taşkın, “Onları işyerlerinize stajyer olarak alın. Bu çocukların sanayiden haberi yok, onların sizlerden haberi yok. Bu yabancı talebelerden faydalanın. Sizler Afrika’da iş yaparken kaçırılabilirsiniz ama o çocuklar kaçırılmazlar, O çocuklar yarın geleceğiniz olacaklar, onlardan faydalanın. Batı Afrika’da 700-800 milyar dolarlık bir potansiyeli konuşuyoruz. Programımızı yapmalıyız, takımızı kurmalıyız ve bol seyahat etmeliyiz. Ben Almanya’da okudum ve bugün Almanlarla ortak fabrikam var. Bugün Türkiye’de okuyan Afrikalı çocuklar yarın sizlerin iş ortağınız olacak olaylara bu bilinçle yaklaşmakta fayda var” dedi.

Afrika’ya ihracat için konteynır gemi yüklemeleri için yaklaşık 1 ay sonrasına gün verildiğine dikkati çeken Taşkın şöyle konuştu. “Gemi yüklemeleriniz için çok iyi planlayın yoksa nakliyelerinizde gecikme yaşayabilirisiniz. Afrika’da en büyük sorun enerji konusu; birçok ülkede yok. Ulaşım, liman sorunu ve bürokrasi en büyük sorunlardan bir tanesi. Senegal, Gana, Fildişi Sahilleri, Kenya, Tanzanya potansiyeli yüksek ülkeler konumunda.”

“Batı Afrika Pazarında Riskler, Sigortalanması ve Yönetimi” başlıklı panel bölümünde ise, Nart Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Levent Nart’ın moderatörlüğünde COFACE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Emre Özer, Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Koray Erden, Atradius Türkiye Ülke Müdürü Taner Işık ve Çelik Dış Ticaret Derneği Temsilcisi Ali Sezen katılımcılara Batı Afrika ile ilgili bilgi verdi.

“Batı Afrika ülkelerine düzenli gemi hattı ve dağıtım merkezi projesi” hakkında sunum yapan Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Eyüpoğlu, hedeflerinin Batı Afrika’ya yönelik düzenli bir gemi hattı kurmak olduğunu ve bu pazarda yüzde 50’lik pay almayı amaçladıklarını söyledi.

Vira Haber