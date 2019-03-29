GMO, uluslararası protokole imza attı

Tüm dünyaca bilinen FROSIO Kaplama/Boya Enspektörlüğü eğitimini ve sınavını Türkçe olarak yapmaya yetkili tek kuruluş olan DVS SLV-Duisburg firması işbirliği ile eğitim düzenlenecek.

FROSIO, kaplama/boya enspektörlerinin eğitimi ve sertifikalandırılmasıyla dünya çapında tanınmış Norveç’li bir kuruluş. FROSİO enspektörleri korozyondan koruma alanında yüksek niteliklere sahip ve IMO “Uluslararası Denizcilik Örgütü” tarafından beklenen gereksinimleri karşılayan uzmanlar. Bu da uluslararası kabul gören bir yetkinlik elde etmek için önemli bir adım.

Denizcilik sektöründe korozyondan korunma ile beklentilerin oldukça yüksek olması nedeniyle FROSIO sertifikasının yalnızca bu sektöründe geçerli oldugu yönünde yanlış bir kanı oluştu. Her ne kadar gereksinim bu sektör tarafından oluşturulmuş olsa da, sertifikalar, korozyondan koruma, kaplama ve boya uygulamalanrın yapıldığı tüm sektörlerde tanınmakta ve yüksek prestije sahip.

DVS SLV-Duisburg, tüm dünyaca bilinen FROSIO kaplama/boya enspektörlüğü eğitimi ve sınavını Türkçe olarak yapmaya yetkili tek kuruluş. Bu eğitimin amacı katılımcılara korozyondan koruma için yönetim, gözetim ve denetim personelinden beklenen gerekli bilgileri aktarmak. Eğitim, "Gemi Mühendisleri Odası“ işbirliği ile DVS SLV Duisburg tarafından türkçe olarak yapılmakta.



Eğitim ile ilgili Genel Bilgiler ve Notlar:

Eğitim Tarihleri: 11-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24 Mayıs 2019 (sınavlar dahil)

Eğitim Saatleri: 08:00-17:00

Yer: Tuzla – Istanbul

Eğitim GMO’nun işbirliği ile DVS SLV-Duisbug tarafndan, Türk (Türkiye veya Almanya'dan) uzmanlarca verilecektir.

Eğitim dili Türkçe'dir. Eğitim dokümanlarının tamamı Türkçe'dir.

Eğitim kapsamında kurumumuz tarafından deneme sınavları yapılacaktır. Nihai sınavlar ise FROSIO tarafından gerçekleştirilecektir.

Eğitime %100 katılım zorunludur. Devamsızlık yapan katılımcılar sınava alınamamaktadır.

Katılımcıların toplam 3 sınav hakkı bulunmaktadır. Tekrar sınavlar ayrıca ücretlendirilecektir.

Her üç sınavda da başarısız olanların eğitimi tekrar etmesi gereklidir.

Kurs ücreti 4000 Euro'dur.

Kurs için bir mezuniyet şartı vb yoktur. Tüm katılımcılara açıktır.

Eğitim sonunda seviye 1, seviye 2 veya seviye 3 sertifika alınabilecektir. Alınacak sertifikanın seviyesi, katılmcının daha önceki mesleki deneyimine bağlı olarak doğrudan FROSIO tarafından belirlenecektir. Bu amaçla katılımcılardan kayıt aşamasında beyan ve bu beyana ait kanıtlar alınacaktır.

Deneyime bağlı belge seviyesi aşağıdaki gibi belirlenecektir:

Eğitim + sınav – eğitim öncesi deneyim yok ––> Seviye 1 (beyaz)

Eğitim + sınav – eğitim öncesi 2 yıl deneyim ––> Seviye 2 (yeşil)

Eğitim + sınav – eğitim öncesi 5 yıl deneyim ––> Seviye 3 (kırmızı)

Alınacak sertifikanın seviyesi, katılmcının daha önceki mesleki deneyimine bağlı olarak doğrudan FROSIO tarafından belirlenecektir. Bu sebeple, öğrenci olan katılımcılar doğal olarak yalnız beyaz yani "level 1" sertifikaya sahip olabileceklerdir. Öğrenci indirimi yoktur.

Sertifikalar 5 yıl geçerlidir ve 5 yılın sonunda ek bir sınav olmaksızın yenilenebilir. Yeniden belgelendirme ücreti 110,- Euro mertebesindedir ve direkt olarak FROSIO üzerinden yapılmaktadır.

Sertifikaların seviyesi, sertifika sahibinin kazandığı deneyimlere bağlı olarak ek bir sınav olmaksızın arttırılabilir. Bunun için sertifika sahibinin yapmış olduğu çalışmaların kanıtlarının FROSIO tarafından incelenip onaylanması gereklidir. Yeniden belgelendirme ücreti 110,- Euro mertebesindedir.

Kursa önkayıt için, gmo@gmo.org.tr ya da ahmetgultekinavci@gmail.com e posta adresine (isim-soyisim-Doğum Tarihi-mezun ise bölüm ve üniversite bilgisi, çalışıyor ise çalıştığı kurum bilgisi vb bilgileri ile) kursa katılmak istediğine dair bir e-posta göndermelidir. Daha sonra kendilerine, Frosio orjinal başvuru formları gönderilecektir.

Ön kayıt yaptıranlara, Frosio orjinal başvuru formları ile birlikte ödeme için hesap bilgisi de gönderilecektir. Ödeme sırasındaki havale ücreti/komisyon ücreti vb katılımcı tarafından karşılanmalıdır.

Vira Haber