İzmir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına çağrısı sonucu başlatılan, "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasının bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

“Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasına “Denizde İş Var” diyerek katılan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk’ün açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, SGK İzmir Bölge Müdürü Ekrem Gülcemal, İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir İdaresi Grup Müdürü Metin Sakarya istihdam teşvikleri ile ilgili detaylı bilgi verdiler ve toplantıya katılanların sorularını yanıtladılar.

GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN DAHA FAZLA İSTİHDAM

Toplantının açılış konuşmasını yapan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İstihdam Seferberliği kapsamında Odanın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öztürk, “Şubemizde danışma masası oluşturduk, üyelerimizi bilgilendirdik. Gazete ilanları verdik. Ege Bölgesi’nde 17 üniversiteden 11 bin öğrencinin katıldığı Ege Bölgesi Kariyer Fuarı’nda denizcilik sektörünün önde gelen isimleri ile öğrencileri bir araya getirdik. Devlet seferberlikte elinden geleni yapıyor. Çok cazip destekler ve teşvikler var. Biz denizciler de bu kampanyaya omuz vereceğiz. Güçlü Türkiye için daha fazla istihdam yaratacağız” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal, kampanya ile Türkiye’de yılsonuna kadar 2.5 milyon kişiye ilave istihdam sağlanmasının hedeflendiğini belirterek, İzmir’in hedefinin 200 bin ilave istihdam olduğunu açıkladı. İki yıl önceki istihdam seferberliğinde İzmir’de 60 bin kişilik istihdam sağlandığını hatırlatan Gülcemal, “Şimdi ücret desteği de veriyoruz. Dolayısıyla hedefi yakalayacağımıza inanıyoruz. Üretmeye, çalışmaya, istihdam yaratmaya ihtiyacımız var” diye konuştu. “Denizde İş Var” sloganını çok beğendiğini de dile getiren Gülcemal, denizcilere kampanyaya verdikleri destek için teşekkür etti.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İzmir İl Müdürü Kadri Kabak da sundukları destekler hakkında detaylı sunum yaptı. Geleceği planlamak ve işsizlikle başa çıkabilmek için önemli çalışmalar yapmak gerektiğini belirten Kabak, mevcut istihdam teşvik paketinin çok kolay ve geniş olduğuna dikkat çekerek, işverenlerin bu fırsatları kaçırmamasını istedi.

Vira Haber