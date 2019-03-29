Japon MOL ve Türk Karpowership’ten iş birliği

Merkezi Japonya’nın Tokyo kentinde bulunan Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) ile Türk şirketi Karpower International B.V.’nin (Karpowership), “KARMOL” markası altında dünyanın en güvenilir ve tercih edilir LNG-to-Powership (Sıvı Doğal Gaz ile Enerji Üretme) çözümü sağlayıcısı olmak üzere iş birliği yapma konusunda anlaşma sağladı. Taraflar, tüm dünyada belirlenen pazarlarda ortak yatırım yapmayı ve çözümü birlikte pazarlamayı hedefliyor.

Bu yeni birlikteliğin en önemli gündemi, çevre konusunda duyulan endişeleri ortadan kaldırmak için elektrik üretiminde yakıt değişikliğinin gerekli olduğu kıyı şebekelerine ve tesislerine güvenilir elektrik sağlanması olacak. Bu doğrultuda, MOL ve Karpowership tarafından yapılan iş birliği sayesinde “Sıvı Doğal Gaz ile Enerji Üretme” projesi, sıvı doğal gazı bir yüzer depolama ve regazifikasyon ünitesi aracılığıyla; sıvıdan gaz haline getirip; bu doğal gazı alarak Powership® üzerinden enerji üretecek. KARMOL iş birliği “Sıvı Doğal Gaz ile Enerji Üretme” konusunda müşteriler için anında tasarruf yaratmak ve enerji talebini karşılamak üzere; inşa maliyeti açısından oldukça rekabetçi, ekonomik ve hızlı çözüm sağlayabilecek.

Bu yeni firma, sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltmak üzere yüksek emisyonlu yakıtlar yerine; sıvı doğal gaz kullanımını ön plana çıkaracak. MOL’un sıvı doğal gaz taşıma, depolama ve gaz haline dönüştürme bilgisi ve deneyimi ile Karpowership’in Powership® işindeki deneyim, uzmanlık ve başarılarının oluşturacağı sinerjinin, her iki şirketin operasyonlarındaki geçmiş performanslarını ve mükemmeliyetini bir araya getirmesi bekleniyor.

İş birliği anlaşmasıyla; MOL ve Karpowership, maliyet açısından rekabetçi ve sağlam “Sıvı Doğal Gaz ile Enerji Üretme” çözümünü, seçili pazarlara sunmak üzere birlikte tanıtacak. Taraflar, önümüzdeki yıllarda birçok projeyi hızlıca hayata geçirmeyi hedefliyor. MOL ve Karpowership mevcut bir sıvı doğal gaz taşıyıcıyı; bir yüzer depolama ve regazifikasyon ünitesine (FSRU) dönüştürmeye başladı.

Vira Haber