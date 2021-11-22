Cemre Tersanesi Sunny Lady’yi suya indirdi

Cemre Tersanesi, Salt Ship Design tarafından tasarlanan ve Norveçli Teige Rederi için inşa ettiği Sunny Lady adlı balıkçı gemisini denize indirdi.

Cemre Tersanesi ve Norveçli Teige Rederi 2019 yılında 85 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğinde LNG tahrikli balıkçı gemisi inşası için anlaşma imzalamıştı.

Norveçli Salt Ship Design tarafından tasarlanan ve bugün denize indirilen Sunny Lady adlı balıkçı gemisinin 350 kübik metre LNG tankı, 2.830 m3 RSW (Soğutulmuş Deniz Suyu) tank ve büyük bir batarya gücü bulunuyor.

Geminin sahip olduğu 1000 kWh gücündeki bataryası yoğunlukla tepe tıraşlama operasyonlarında, enerji geri kazanımında kullanılacak ve geminin rıhtımda bulunduğu zamanlarda gürültü ve çevre kirliliği engellenebilecek.

Sunny Lady’nin özellikleri

GEMİ TİPİ: BALIKÇI GEMİSİ

MÜŞTERİ: TEIGE REDERI AS

DİZAYN: SALT SHIP DESIGN

KLAS: DNV-GL

UZUNLUK: 86,5 m

GENİŞLİK: 17,8 m

DERİNLİK: 9,3 m

RSW TANK KAPASİTESİ: 2830 m³

LNG TANK KAPASİTESİ: 350 m³

MAKİNE: HYBRID

Vira Haber