Cemre Tersanesi'nden Norveç'e 50’nci gemi

Cemre Tersanesi, Norveçli Havyard Group için ürettiği NS0083 inşa numaralı, Smola adlı yolcu gemisi düzenlenen törenle suya indirildi.

Böylece Cemre Shipyard, Havyard için 2005’ten bu yana 50’inci gemiyi inşa etmiş oldu. Geminin tasarımı ise Havyard Ship Design’a ait.

50’nci gemi için düzenlenen törende Cemre Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gülcek, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Toftar ve Necmedin Çubuk ile beraber Havyard Group ASA CEO’su Geir Johan Bakke ve Yönetim Kurulu Başkanı Per Saevik hazır bulundu.

Öte yandan Cemre Shipyard’da halen HAVYARD GROUP ASA için altı geminin inşasının devam ettiği öğrenildi.

Geminin özellikleri

Klas : DNV-GL

Uznluk : 67,2 metre

Genişlik : 14,8 metre

Derinlik : 5,5 metre

Su çekimi : 3,75 m

Araç kapasitesi : 50 PBE / 4 VTE + 23 PBE

Yolcu kapasitesi : 149 KİŞİ

Vira Haber