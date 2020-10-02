Çevre Dostu Gemiler Suyla Buluşmaya Hazırlanıyor

En düşük karbondioksit emisyonlarını sağlamak için mevcut en son teknoloji kullanılarak üretilen gemiler Çin Nanjing Jinling Tersanesi’nde Finnlines şirketi için inşa ediliyor. Gemiler sıkı emisyon düzenlemelerinin yürürlükte olduğu Kuzey Avrupa’da çalışmak üzere tasarlanıyor. Her biri 17.400 DWT kapasiteye sahip olacak gemilerin boyu ise 237 metre olacak.

Böylece Finnlines’ın 300 TEU’luk alan ile donatılmış eski gemilerine göre kargo kapasitesinde yüzde 38’lik bir artış bekleniyor. İlk gemi için çelik kesimi geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleşmişti, ikinci gemi için de geçtiğimiz haftalarda Çin’de çelik kesimi yapıldı.

Finneco I, Finneco II ve Finneco III olarak adlandırılan hibrit ro-ro gemilerin ilki 2021 yılında, diğer ikisinin de 2022 yılında faaliyete başlaması planlanıyor.

TOPLAM YATIRIMIN 500 MİLYON

Finnlines ayrıca çevre dostu teknolojideki en son gelişmeleri de içerecek iki Superstar yolcu feribotu siparişi verdi. Beş yeni gemi dahil olmak üzere şirketin yeşil teknolojiye yaptığı toplam yatırımın 500 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

Vira Haber