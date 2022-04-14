Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi 16 Nisan'da Türkiye'de

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 16 Nisan'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerine göre, 10 Nisan'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi, Malta açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 16 Nisan'da Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.