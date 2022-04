Kalitenin 5 Altın Çıpalı Hali: Teos Marina

2010 yılından bu yana hizmet kalitesini her geçen yıl daha da öteye taşıyarak hizmet vermeyi sürdüren Teos Marina, ilk kez 2011 yılında TYHA tarafından 5 Altın Çıpa ödülü almaya hak kazanmıştı. 2022 yılında bu prestijli ödüle bir kez daha layık görülen ve uluslararası kalite güvencesini perçinleyen Teos Marina, yüksek çevre bilinci, müşteri odaklı hizmet anlayışı, üstün kalitede sunduğu kara ve deniz hizmetlerine sahip bir marina olarak, aynı zamanda dünyanın en büyük çevre eğitimi kuruluşu olan FEE (The Foundation for Environmental Education) tarafından yürütülen TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) Mavi Bayrak sertifikalı bir marinadır.

Yerli ve yabancı yat sahiplerinin gözdesi Teos Marina’nın her türlü bakım onarım hizmetinin sunulduğu 80 tekne alabilen çekek sahasında 75 tonluk travellift ile maksimum 7,30 cm genişliğindeki teknelere çekme atma hizmeti verilmekte olup, 3 ton taşıma kapasiteli kollu sabit vinç ve 25 ton taşıma kapasiteli tekne taşıma treyleri bulunuyor. Çekek sahasında akaryakıt istasyonu ve çevre temizlik hizmetleri kapsamında atık su alım noktası, kontamine atık toplama merkezi, atık yağ toplama merkezi ve sintine toplama istasyonu da bulunuyor.

Teknelerdeki her türlü bakımı yapabilecek deneyimli teknik atölyelerde, motor ve makine bakım onarım işleri, elektrik elektronik işleri, ahşap ve marangozluk işleri, boya ve polyester hizmeti, torna ve metal işleri, yelken branda, arma ve donanım işleri yapılıyor. Tesiste tekne malzemeleri, yelken, şişme bot, dıştan takma motor ve brokerlik hizmeti veren bir de yat market bulunuyor.

Kaliteli ve konforlu marina yaşamı

2020 yılında bünyesinde açılan Güneşlenme Platformu ve Cennet Bahçesi gibi kullanım alanlarıyla tekne sahiplerinin kaliteli ve konforlu zaman geçireceği alanlar yaratan Teos Marina, büyük bir renovasyon çalışmasının yapıldığı ve 2022 Mayıs ayı başında tamamlanacak olan Teos Marina Çarşı’yı ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Yeni sezonda yepyeni yüzüyle ziyaretçilerin buluşma noktası haline gelecek olan çok sayıda mağazanın yer aldığı açık konseptli çarşı bölümünde, kafe ve restoranlar gibi yeme içme üniteleri, eğlence mekanları, kuyumcu ve butikler gibi alışveriş mekanları ile bölgenin en işlek ve kaliteli zaman geçirilebilecek çekim merkezi haline gelecek. Renovasyon kapsamında baştan sona yenilenen yüzme havuzu da, hem yatçılara, hem de dışarıdan gelecek ziyaretçilere sezon boyu açık olacak.

30 Ekim 2020 tarihindeki talihsiz tsunami felaketi sonrasında, tüm altyapısını kısa sürede yenileyerek krizi fırsata dönüştüren Teos Marina, tekne sahiplerinin marina yaşamını doyasıya yaşayabilmeleri için geçtiğimiz yıl 15 adet olan pedallı bisiklet ve golf aracı sayısını 2022 yaz sezonunda iki katına çıkararak yatçıların kullanıma sunacak.

Teos Marina Genel Müdürü Faruk Günlü; “2018 yılından bu yana denizde, çekek sahasında, teknik atölyelerde %100 dolulukla ve uzun bir bekleme listesiyle çalışıyoruz. Şimdilik Teos Marina Çarşı bölgemizde %95 doluluğa sahibiz. Bu yıl, çarşı bölgemizde yaptığımız renovasyondan sonra çarşı bölgemizde de %100 doluluğu hedefliyoruz.” dedi. “Huzurun ve Güvenin adresi Teos Marina” sloganıyla çıktığımız yolda, deneyimli ekibimizle, tüm Teos Marina Ailesi üyelerine ve marina ziyaretçilerine kaliteli hizmet sunmak için çok çalışıyoruz. Konfor ve kaliteyi yükseltecek yeni yatırımlarımız sürecek.” dedi.

Teos Marina, bozulmamış doğası, turkuaz koyları, tarihi dokusu, yardımsever halkı, doğal ürünleri ve yöresel lezzetleri ile ön plana çıkan Ege’nin yükselen değeri Sığacık’ın tam kalbinde, herkesi buluşturan bir cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.