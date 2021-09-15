Ciner Shipping'den 4 yeni ultramax siparişi

İstanbul merkezli Ciner Shipping, Çinli Dayang Shipbuilding’e dört tane yeni inşa ultramax siparişi verdi. Gemiler 2024’ün ikinci çeyreğinde teslim edilecek.

Handybulk.com’un haberine göre, Ciner Shipping’in bu hamlesi aynı zamanda armatörlerin koronavirüs sonrası sektöre duydukları güveni gösteriyor.

Daha önce de Dayang Shipbuilding’ten yedi ultramax teslim alan Ciner Shipping dört yeni siparişi de IMO’nun Tier III NOx standartlarında inşa edilecek.

İkinci elde de hareketli

Ciner Shipping ikinci el gemi piyasasında da hareketli oyuncular arasında yer alıyor. Ciner Shipping, 2016’da inşa edilen 180.000 DWT’lik MV Stella Nora ve yine 2016’da inşa edilen 180.000 DWT’lik MV Stella Naomi’yi 44’er milyon dolar ödeyerek Cara Shipping’den satın aldı. Her ikisinde de BWTS bulunan gemilerin Ekim 2021’de teslim edilmesi bekleniyor. Bu iki gemiyi Almanya merkezli RWE Group’a kiralayacağı belirtilen Ciner, daha önce de 2015’de inşa edilen 180.000 DWT’lik MV Vittoria ve 2015’te inşa edilen yine 180.000 DWT’lik MV Mehmed Fatih’i aynı şirkete kiralamıştı.

Vira Haber