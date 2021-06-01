CNR Avrasya Boat Show Fuarı Bugün Kapılarını Açıyor

Türkiye’nin en görkemli denizcilik buluşması CNR Avrasya Boat Show Denizde - Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı, yeni normale dönüş kriterleri kapsamında alınan bir dizi önlem ile deniz tutkunlarını bir araya getiriyor. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık A.Ş. tarafından Yat ve Tekne Endüstri Derneği (YATED) işbirliği ile organize edilen fuar, 01 – 06 Haziran 2021 tarihleri arasında Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nda kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Bugün açılacak olan fuarda, kategorilerinin en iyisi olan tekneler, katamaranlar, şişme botlar, deniz motorları ve başlangıç tekneleri ile tekne ekipmanları ve aksesuarlar tanıtılacak.

100’ler deniz aracının sergileneceği CNR Avrasya Boat Show Denizde - Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı’nı ziyaretiniz bizleri mutlu edecektir.

Vira Haber