Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları Takvimi Belli Oldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği’nin iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu 2022 Faaliyet Programı kapsamında İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 3’üncü Uluslararası Yat Yarışı’nın basın toplantısı AKM’de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde üçüncüsü düzenlenecek ve 4 yarıştan oluşan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nın 2022 takvimi ve rotası belli oldu. İlk yarış olan Halikarnas Kupası 25 Mayıs’ta Marmaris’ten start alarak 190 deniz millik çok zorlu bir rotanın tamamlanmasıyla 27 Mayıs’ta Bodrum’da sona erecek. 28 Mayıs’ta Bodrum Kalesi’nde gerçekleştirilecek ödül töreni ile ilk yarışın kazananları kupalarına kavuşacak.

Şampiyonanın diğer üç yarışı ise 28 Ekim Mavi Vatan Kupası, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası ve 30 Ekim Barbaros Hayrettin Paşa Kupası olarak İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından Türkiye Yelken Federasyonu 2022 yılı faaliyet programı kapsamında organize edilen Cumhurbaşkanlığı 3.Uluslararası Yat Yarışları; DHL Express ana sponsorluğunda, Türkiye’nin marka şehirleri turizmin başkenti Muğla ve kıtaların buluşma noktası İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Organizasyonun Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Ekrem Yemlihaoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü’nün sportif direktörü Engin Yuvaktaş basın mensuplarına etkinlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

En prestijli yat organizasyonu

Basın toplantısının açılışında konuşan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Ekrem Yemlihaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’nın en prestijli yat yarışlarından biri olarak yerini aldığını belirterek, “Organizasyonumuz henüz 3’üncü yılına girmişken gerek ulusal gerekse uluslararası mecralarda en prestijli yat yarışlarından biri olarak yerini almış bulunmakta. Bu zorlu süreçte bizleri her konuda destekleyerek bu başarıya ulaşmamızı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en derin minnet duygularımızı ifade etmek isterim. Yatçılık ülkemizdeki genel kanının aksine dünyanın en zorlayıcı spor dallarının başında gelmektedir. Bir spor dalı düşünün ki, doğaya karşı mücadele ederken aynı zamanda limitlerinizi zorlayarak rakiplerinizle de yarışıyorsunuz. Üst düzey fiziksel ve ruhsal dayanıklılık, bilgi, cesaret, takım ruhu sahip olmanız gereken meziyetlerden sadece birkaçı. Yarışların ülke tanıtımına katkı sağlayacağına, yurtdışı yarışmacılarla ve yurtdışı medyayla bu yarışın büyük ilgi çekeceğine inanıyor ve bu yolda çalışıyoruz. Turizmin başkenti Muğla'nın eşsiz bir güzelliği var. İstanbul, iki kıtanın buluştuğu nokta. Dünyada bunun eşi benzeri yok. Bir tarafımız Asya bir tarafımız Avrupa, bir Asya’dasınız bir Avrupa’da” dedi.

Türk yelkeni dünyada önemli bir yere sahip

Türkiye Yelken Federasyonu Başkan Özlem Akdurak ise organizasyonun ülkemiz adına büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Henüz 3’üncüsüne ulaşmış olmasına rağmen, uluslararası camiada bir marka olmak yolunda hızlı adımlarla ilerledi yarışlarımız. Ülkemiz dünya yelkeninin merkezi olmak için ideal koşullara sahip. Yat Yarışları da bu çabamıza çok büyük değer katıyor. Türkiye’nin yelken sporunda ne denli ileri gittiğini gösterecek olan bu yarışta birçok yerli ve yabancı sporcu yarışacak. Türk yelkeni, dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla dünyada önemli bir yere sahip” diye konuştu.

Bakanlık olarak bu organizasyonu çok önemsiyoruz

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, pandemi sürecinde doğup hızla gelişen organizasyonla ilgili olarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde olan bu yarışların lansmanında olduğum için çok mutluyum. Bir organizasyona başlamaktan ziyade sürdürülebilir olması önemli. Ülkemiz için önemli bir spor. Yatçılığın, yelkenciliğin hızlı gelişmesi son derece önemli. Yatçılıkta sadece sportif anlamda değil, ülkemize aynı zamanda spor turizmi anlamında da ciddi katkısı olacak. Bu bağlamda bu ilimizde organize edeceğimiz organizasyonu da Valilik ve Bakanlık olarak çok önemsiyoruz. Ülkemize daha büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun selamlarını iletiyorum, bu organizasyona büyük destek vereceklerini de iletmek istiyorum. İnşallah başarılarla dolu bir organizasyon geçer” dedi.

Yarışlar farklı sınıflarda gerçekleşecek

Basın toplantısında son sözü alan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü’nün sportif direktörü Engin Yuvaktaş ise yarışların teknik detayları ile ilgili bilgiler verdi:

“Bu yıl yapacağımız yat yarışlarını toplam 11 farklı sınıfta gerçekleştireceğiz. Bu sınıflar ana olarak yarış lisansı olan ve olmayanlar olarak ikiye bölünüyorlar. Toplam 11 sınıfta geçen yıl 90 olmuştu, bu yıl 100’ü aşar diye düşünüyoruz. Toplam 4 yarıştan oluşuyor. Bunu Formula 1’e benzetebilirsiniz. İlk yarış Muğla’da gerçekleşecek. 190 mil süren bir yarış. Diğer yarışlar ise 28-30 Ekim arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. 28 Ekim’de Barbaros Hayrettin Kupası, 29 Ekim’de Cumhuriyet Kupası, 30 Ekim’de ise Mavi Vatan Kupası yapılacak. Halikarnas Kupası ilk yarışımız, açılış yarışımız. 25-27 Mayıs tarihleri arasında Muğla’da gerçekleşecek. Kadın yelken takımları ile üniversite takımlarına çok önem veriyoruz.”

İlk Etap Muğla’da Halikarnas Kupası 25-27 Mayıs 2022 Tarihlerinde

Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları’nın Muğla etabı, 25-27 Mayıs’ta dünyanın en özel destinasyonlarından Marmaris-Göcek-Bodrum rotasında gerçekleştirilecek. Ekiplerin Halikarnas Kupası için mücadele vereceği yarışların, ödül töreni 28 Mayıs tarihinde Bodrum Kalesi’nde düzenlenecektir.

İstanbul’da Mavi Vatan, Cumhuriyet ve Barbaros Hayreddin Paşa Kupaları için yarışılacak 28-30 Ekim 2022

İstanbul etabı, "İki kıtada yaşayan şehir" adıyla göz kamaştırıcı güzellikteki Boğaziçi’nde gerçekleşecek. 28 Ekim’de başlayacak yarışlar sırasıyla Mavi Vatan Kupası (Adalar parkuru) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Cumhuriyet Kupası (İstanbul Boğazı) ve Barbaros Hayreddin Paşa Kupası (Caddebostan parkuru) yarışları düzenlenecek. İstanbul etabı 30 Ekim’de görkemli ödül töreni ile sona erecektir.

Cumhurbaşkanlığı Kupası için Kıtalararası Yarışacaklar

Dünyanın dört bir yanından katılacak yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçının şampiyonluk için mücadele vereceği dört yarışın sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’na hak kazanacaktır.

Ülke Tanıtımına Büyük Katkı

Deniz sporları içerisinde en saygın organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışı’na birçok ülkeden dünyanın en iyi yelkencileri katılarak, Muğla ve İstanbul’un sunduğu doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri yarış boyunca bütün dünyaya göstererek ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

Yarış hakkında detaylı bilgiye www.sailturkey.racing adresinden ulaşılabilir.

