Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'nın Muğla Etabı Tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda Halikarnas Kupası'na Türkiye, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Rusya ve Hollanda'dan 37 yelkenli yat ile 300 sporcu katıldı.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları Halikarnas Kupası'nın ödül töreni dolayısıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılması planlanan konser, Marmaris'teki yangında bir orman işçisinin hayatını kaybetmesi nedeniyle iptal edildi.

Bodrum Kalesi'nde düzenlenen kupa töreninde ise kazananlar kupa ve madalyalarını aldı.

Törende konuşan İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise yarışların Muğla'nın sosyal ve kültürel hayatına renk kattığını belirterek, "Çok başarılı bir organizasyon oldu. Yarışlar Bodrum'un turizmine ve tanıtımına da büyük katkı sağlayacak." dedi.

Törene, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, İl Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve sporcular katıldı.

Kategorilerine göre kaptanlar ve tekneler şu şekilde sıralandı:

Halikarnas Kupası - Genel Klasman (IRC Overall) Ödülleri

1. Murat Tan yönetimindeki Good Day Sunshine

2. Tora Sebahattin Kutoğlu yönetimindeki Wings Of Island

3. Arbuzov Andrey yönetimindeki Corrier Du Coeur

IRC 0 sınıfı

1. Arbuzov Andrey yönetimindeki Corrier Du Coeur

2. Erkan Bilsev yönetimindeki Perlewhite

3. Onur Tok yönetimindeki Team Linea Rossa

IRC 1 sınıfı

1. Tora Sebahattin Kutoğlu yönetimindeki Wings Of Island

2. Cenk Tekkaya yönetimindeki Nissan-Fiftyfifty

IRC 2 sınıfı

1. Halil Arıkan yönetimindeki Winter Blue

2. Semih Pekyörür yönetimindeki Fenerbahçe Doğuş Yelken

3. Tunca Çalışkan yönetimindeki Stormy

IRC 3 sınıfı

1. Bülent Çelik yönetimindeki İskorpit

2. Kaan Parlas yönetimindeki Cygnus

3. Hasan Ergün Nalbantoğlu yönetimindeki Mercer Blue Miles

IRC 4 sınıfı

1. Murat Tan yönetimindeki Good Day Sunshine

2. Halit Özbekli yönetimindeki Neslisu

3. Murat Okay yönetimindeki Optimus

Gezgin (A) sınıfı

1. Yusuf Erce Demirtaş yönetimindeki Vamos

2. Ekber Levent yönetimindeki Zoso

3. Ergün Ramazan Sarıoğlu yönetimindeki Defne

Gezgin (B) sınıfı

1. Erhan Abay yönetimindeki Elisa

2. Deniz Bozkurt yönetimindeki Menestrel

Gezgin (C) sınıfı

1. Erhan Uyan yönetimindeki Uyan Sailing-Kraken

2. Hasan Basri Aslan yönetimindeki Blue Dreams

3. Ersen Dinç yönetimindeki Lobster

Knidos özel ödülleri

Onur Tok yönetimindeki Team Linea Rossa

Tora Sebahattin Kutoğlu yönetimindeki Wings Of Island

Halil Arıkan yönetimindeki Winter Blue

Kaan Parlas yönetimindeki Cygnus

Murat Tan yönetimindeki Good Day Sunshine

Yusuf Erce Demirtaş yönetimindeki Vamos

Erhan Abay yönetimindeki Elisa

Hasan Basri Aslan yönetimindeki Blue Dream

Halikarnas Kupası’nda en hızlı tekne ödülünü 13 saat 56 dakika 53 saniyelik rekor sürede rotayı tamamlayan Erkan Bilsev yönetimindeki "Perlewhite" aldı.

Yarışların İstanbul etabı 29-31 Ekim'de

Yarışların İstanbul etabı, "İki kıtada yaşayan şehir" sloganıyla 29 Ekim'de Boğaziçi'nde, Galataport İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

İstanbul etabında, Galataport İstanbul Yarış Köyü'ndeki ve kıyıdaki izleyiciler etkinliği, daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansı bulacak.

İstanbul etabı, 31 Ekim'de ödül töreni ile sona erecek.

Dünyanın dört bir yanından katılacak yüzlerce yarışçının şampiyonluk için mücadele vereceği iki etabın sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı şampiyonu unvanını ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacak.

Vira Haber