Dalgıç Adayları Van Gölü'nde Eğitim Görüyor

Kentte dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla kurulan Van Diving Dalış Okulu'nda, dalgıç adaylarına yönelik eğitimler sürüyor.

Okula kayıt yaptıran dalış tutkunları, eğitimler kapsamında Akdamar Adası'nın çevresini, Adilcevaz'da Urartu Kalesi'nin su altındaki kalıntılarını, Reşadiye kıyılarındaki Rus batığını ve mikrobiyalitleri görme fırsatı buluyor, dipteki güzellikleri keşfediyor.

Dalış eğitmeni Serkan Ök, Van Gölü'nün su altındaki güzelliklerinin tanıtımını yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Edremit Belediyesiyle yürüttükleri proje kapsamında dalış eğitimleri verdiklerini belirten Ök, şunları kaydetti:

"Uzman ekiplerimizle her gün yaklaşık 15-20 kişiyi Van Gölü'yle buluşturuyoruz. Amacımız Van Gölü için çok önemli olan mikrobiyolitlerle vatandaşları bir araya getirmek ve bölgedeki dalgıç sayısını artırmak. Dünyanın en büyük mikrobiyolitleri Van Gölü'nde bulunuyor. Bu mikrobiyolitler çok kırılgan ve çok uzun sürede oluşuyor. Şu anda Edremit Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz çalışmada 300'e yakın kişi dalış eğitimi alıyor." diye konuştu.

İl dışından gelen gruplara da rehberlik yaptıklarını anlatan Ök, "Bu tür çalışmalarla bölgedeki su altı turizmini bir kademe daha üste çıkarmaya çalışıyoruz. Yurt dışı ve yurt içinden gelen profesyonel dalgıçları ilimizde ağırlayarak onlara rehberlik ediyoruz. Su altındaki zenginlikleri keşfediyoruz. Bu keşifler dalış turizmi açısından çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Dalış eğitimi alan Buse Aktürk de "Hocalarımızın eşliğinde Van Gölü'ndeki mikrobiyolitleri görme imkanı buldum. Çok güzeldi. Herkesin bu güzellikleri görmesini, bu deneyimi yaşamasını istiyorum." dedi.

Vira Haber