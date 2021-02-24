DAMEN, Mürettebat Gemisi FCS 7011'i Suya İndirdi!

Antalya Serbest Bölge’de faaliyet gösteren Damen Tersanesi devrim niteliğindeki Hızlı Mürettebat Tedarik gemisi (FCS) 7011'i Antalya’da suya indirdi.

Damen Tersanesi, sürekli olarak düşük petrol fiyatlarıyla karşı karşıya kalan offshore endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere sağlam güvenlik özelliklerine sahip uygun maliyetli bir mürettebat taşıma hizmeti alternatifi olarak geliştirdiği FCS 7011’i Antalya'da suya indirdi.

İnşası Koronavirüs salgını boyunca devam eden FCS 7011 projesinde Damen, projeye dahil olan herkesin güvenliğinin ve refahının sağlanması için önlemler alındığını belirtti. Salgının devam devam etmesi nedeniyle suya indirme töreni için büyük bir kutlama yapılmadığı açıklandı.

50 KAMYONLA TAŞINAN 2 VİNÇ TARAFINDAN İNDİRİLDİ!

Antalya Serbest Bölge'de bugüne kadar denize indirilen en büyük gemi olma özelliğini taşıyan geminin suya indirme operasyonu, mevcut suya indirme tesisinde rökonstrüksiyon yapıldığı için, 50 kamyonla taşınan iki vinç tarafından gerçekleştirildi.

SEYİR TESTLERİ BAŞLADI

FCS 7011'in, kapasitesi test edilmek ve kanıtlanmak üzere Antalya'da seyir testlerine başladığı ve yapılacak testlerin ardından Hollanda’ya giderek gerekli donanımının kurulacağı belirtildi. Geminin tam deniz seyir test ve denemelerinin Hollanda'da yapılacağı belirtildi.

TEK SEFERDE 120 KİŞİ!

Mürettebat transferinin maliyetlerini azaltmak üzere tasarlanan 73 metre boyundaki FCS 7011 ile tek seferde 120 kişiye kadar personel taşıma fırsatı sunulacağı belirtildi. Bu rakamın açık deniz operasyonlarındaki verimliliği arttıracağı ifade ediliyor. 35 metre güverte alanına sahip geminin 40 deniz mili hızında seyredebileceği işaret ediliyor.

SEA AXE PRUVASI KONFOR SAĞLAYACAK!

Hem taşıma hem de aktarma sırasında konfora özel önem veren FCS 7011'in tasarımında yer alan Sea Axe pruvası önemli bir rol oynayarak sarsıntıyı minimuma indirecek. Damen ayrıca, seyir sırasında yalpalama hareketlerini azaltmak üzere geminin kıçına önleyici sistemler yerleştirildiğinin altını çiziyor.

FCS 7011, bağlantılı bir dijital gemi platformu olan Damen Triton'a da sahip olacak. Geminin etrafına yerleştirilmiş sensörlerle platform, operatörlere fayda sağlayacak bilgileri toplayacak, uzaktan izleme ve verimli seyir imkanı sunarak faaliyetlerini daha düşük yakıt tüketimi ve dolayısıyla emisyonla gerçekleştirecek.

Vira Haber