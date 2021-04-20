Damen Mürettebat Teknesini Denize İndirdi

Antalya Serbest Bölgede bulunan Damen Tersanesi bir lojistik firması olan Peschaud International için inşa ettiği mürettebat teknesini denize indirdi.

Offshore endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere sağlam güvenlik özelliklerine sahip olan ve dünyanın en iyi mürettebat teknesi olarak lanse edilen tekne 1956 yılından beri petrol lojistik şirketi olan Peschaud ‘a teslim edilecek.

Vira Haber