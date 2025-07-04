Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası 10. Yılında

Kurumsal, bireysel ve üniversite kadın yelken takımlarının yarışacağı Kupa ile kadınların yelken sporundaki başarısı bir kez daha gözler önüne serilirken her sene olduğu gibi “İyiliğe Yelken” açılacak.

Türkiye’nin ilk ve tek kadın yat yelken yarışı olan Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası, 10 yıldır kadınların yelken sporuna olan ilgisini artırma, takım olma, stratejik bakış, hedefe ulaşma, zor koşullarla mücadele etme ve doğa ile bütünleşme yeteneğini geliştirme, kadın duyarlılığı ve sosyal sorumluluk bilincini yansıtma misyonu ile düzenleniyor. Bu misyonu paylaşma sürecinde Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası’na kurumsal, bireysel ve üniversite kadın yelken takımları ile uluslararası kadın yelken takımları da katılabiliyor.

Bugüne kadar 49 kurumsal, 16 bireysel ve 7 üniversite kadın yelken takımının katıldığı Kupa bu yıl 18 Ekim Cumartesi günü Kalamış - Adalar parkurunda gerçekleşecek. Deniz operasyonu BAU International Sailing Club (BAUISC) tarafından yürütülecek Kupa’ya en az 16 saatlik temel yelken eğitimi almış kadın yelken takımları katılabilecek.

Kurumsal dayanışmayı, bireysel cesareti ve gençliğin enerjisini bir araya getiren kupa, 10 yılda yaklaşık 1.000 kadın yelkenciyi denizle buluşturan Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası, sosyal sorumluluk boyutu ile de öne çıkıyor. Kupa; ilk kez gerçekleştirildiği 2016 yılından bu yana her yıl “İyiliğe Yelken Açıyoruz” mottosuyla kadın veya çocuk odaklı çalışmalar gerçekleştiren saygın bir sivil toplum kuruluşunu destekliyor. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası 10. senesinde de Türkiye’nin saygın sivil toplum kuruluşlarına destek olmaya devam edecek.

Kupaya 9 yıl boyunca aralarında Anadolu Hayat Emeklilik, Arçelik, Arel Denizcilik, AkpaChemicals, Akkök Holding, Alize, Atak Akademi, Bahçeşehir Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Burgan Bank, Borusan Otomotiv, Borusan Holding, BSH Ev Aletleri, Doğuş Grubu, Doğuş Üniversitesi, Dunapack Packaging, Edenred, Eker, ETİ, Fiba Faktoring, Ford Otosan, Fora Marine, Gemini, Garanti BBVA, Garanti Emeklilik, GlaxoSmithKline, Hepsiburada, Özay Hukuk, Innova, İstabul Teknik Üniversitesi, İYK, Kadın Yelkenciler SKD, Kotex, Lipton, Logo, Make-A-Wish Türkiye, Mare Sailing, Mercedes Benz Türkiye, Media Markt, Mersin Rota Yelken Kulübü, MSI, Nissan, Organik Kimya, Pegasus, Permolit Team Ladies First, Pfizer, Piri Reis Üniversitesi, Polat Enerji, Ravago, Sahibinden.com, Samsun Yelken Spor Kulübü, Shape Clup Bonetastic, Şenpiliç RC Girls, Tüpraş, Türk Telekom ve Türk Deniz Kuvvetleri’nin yer aldığı pek çok kurum ve ekip katıldı.

Kupa, geçtiğimiz yıllarda Anadolu’nun kadın yelkencilerinin de İstanbul’da yarışmalarına vesile oldu. Samsun, Van, İzmir ve Mersin’den katılan kadın yelkenciler kupaya ayrı bir renk kattı.

Vira Haber