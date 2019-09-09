Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nın sahibi belli oldu

IRC 1 sınıfında birinciliği MSI Sailing Team AG, IRC 2 sınıfında birinciliği Eker, IRC 3 sınıfında birinciliği Dunapack Packaging, IRC 4 sınıfında birinciliği Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kadın Yelken takımları alırken gezgin sınıfında birinciliği ise İstanbul Yelken Kulübü takımı aldı.

Kurumsal kadın yelken takımları ile bireysel kadın yelkencilerden oluşan toplam 15 takımın yarıştığı 4.Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası soluk soluğa geçen yarışlarla sona erdi. Türkiye Yelken Federasyonu’nun himayesinde ve İstanbul Yelken Kulübü’nün işbirliği ile düzenlenen ve 3 gün süren Kupa’da, coğrafi ve şamandıra olmak üzere toplam 6 yarış yapıldı. MSI Sailing Team AG Yelken Takımı düzeltilmiş en iyi zamanda birinciliği kazanırken, Eker Yelken Takımı ikinci, Dunapack Packaging Yelken Takımı da üçüncü oldu.

4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’na Borusan Holding, Eker, Edenred, Ford Otosan, Glaxo Simith Kline (GSK), Mercedes-Benz Türk, Sahibinden.com, Dunapack Packaging, TWRE (Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları Grubu), Permolit Team Ladies First, MSI Sailing Team AG, İstanbul Yelken Kulübü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Doğuş Üniversitesi ve AÇEV takımları katıldı.

8 Eylül tarihinde yapılan Kupa Ödül Töreninde konuşan İstanbul Yelken Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Saruhan, “1952 yılından bu yana Türk Yelken Sporuna başarıyla hizmet eden İstanbul Yelken Kulübü olarak sadece kadınların katıldığı bu yarışın Kulübümüzün teknik koordinasyonunda organize edilmiş olması bizlere gurur verdi. Bu Kupa vesilesiyle yeni yelken tutkunlarıyla tanışmaktan çok mutluyuz. Bu fırsatı yaratan Deniz Kızı Organizasyon Komitesi’ne teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası Organizasyon Komitesi Üyesi Diana Misim, “Kupa kapsamında dört yılda 25’i aşkın kurumdan 350’den fazla kadın yelkenciye ulaşıldı. Bu sayının yüzde 70’ini yelkenle ilk kez tanışan kadınlar oluşturuyor.Kupaya katılan kurumların çoğu ilk kez kadın yelken takımı kurarak konusunda uzman yelken eğitim kurumlarından ders aldı. Ayrıca, kurumlar için yarışlar boyunca tekne kiralama ve taktisyen desteği gibi katkılarla sektöre ek değer de yaratılıyor.” dedi.

Kadınların yelken sporuna ilgilerini artırmak ve ülkemizdeki kadın yelkenciliğini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen ‘Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’ Organizasyon Komitesi Üyesi Arzu Çekirge Paksoy yaptığı açıklamada, “İyiliğe yelken açıyoruz sloganıyla ilk kez 2016 yılında düzenlediğimiz Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası’nda bu yıl 15 takım yarıştı. Gerçekleştirdiğimiz kupanın kadın duyarlılığını yansıtacak bir sosyal sorumluluk boyutu da var. Her yıl Kupa gelirinin bir bölümü ile kadınlara yönelik çalışmalar yapan saygın bir sivil toplum kurumunu desteklemeyi amaçlıyoruz. Dört yıldır Anne Çocuk Eğitim Vakfı - AÇEV’e katkı sağlıyoruz.” dedi.

Ülkemizde yelkenciliğin gelişimi için bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu söyleyen Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası Organizasyon Komitesi Üyesi Serap Gökçebay ise, “Yelken Federasyonuna kayıtlı 6 bin sporcu var ama bunların yüzde onu bile kadın değil maalesef. Biz, bu döngüyü kırmak için 4 yıl önce yola çıktık ve her geçen yıl artan ilgiyle amacımıza ulaştığımızı görüyoruz.” dedi.

6-7-8 Eylül Genel Yarış Sonuçları (Düzeltilmiş Zamana Göre)

1.MSI SAILING TEAM AG

2.EKER

3.DUNAPACK PACKAGING

4.PERMOLIT TEAM LADIES FIRST

5.EDENRED

6.SAHİBİNDEN.COM

7.BORUSAN HOLDİNG

8.TWRE (YENİLEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ SEKTÖRÜ TÜRK KADINLARI GRUBU)

9.MERCEDES BENZ TÜRK

10.FORD OTOSAN

11.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

12.AÇEV

13.DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

IRC – I SINIFI SONUÇLARI

•MSI SAILING TEAM AG

•BORUSAN HOLDİNG

IRC II SINIFI SONUÇLARI

•EKER

•EDENRED

•FORD OTOSAN

IRC III SINIFI SONUÇLARI

•DUNAPACK PACKAGING

•PERMOLIT TEAM LADIES FIRST

•SAHİBİNDEN.COM

•TWRE (YENİLEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ SEKTÖRÜ TÜRK KADINLARI GRUBU)

•MERCEDES BENZ TÜRK

•DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

•AÇEV

IRC IV SINIFI

•DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

GEZGİN SINIFI

•İSTANBUL YELKEN KULÜBÜ

•GLAXO SIMITH KLINE (GSK)

Kupa kapsamında Woman TV iki özel ödül verdi. Woman TV Genel Müdürü Ali Güven, Kupa’ya ilk kez katılan Borusan Holding, Edenred, Glaxo Simith Kline (GSK), İstanbul Yelken Kulübü, MSI Sailing Team AG ve TWRE (Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları Grubu) takımlarına ödül takdim etti. Buna ek olarak, Emekli Oramiral Vural Beyazıt adına kızları tarafından verilen özel ödülleri ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Doğuş Üniversitesi kadın yelken takımları aldı.

Vira Haber