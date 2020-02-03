Deniz Trafik Operatörü eğitimleri devam ediyor

Türk Boğazları bölgesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce işe alınan 25 Deniz Trafik Operatörü, 2 haftalık teorik eğitimi, eğitime destek veren misafir eğitmenler; Prof. Özcan Özçelik (İTÜ), Avk. Onur Azaklı (Coşkunsu Hukuk Bürosu) ve Kaptan Bülent Çelik’in İstanbul Liman Başkanlığı adına katılımları ile devam etti.

Eğitimlerinde 3. haftaya simülasyon eğitimleri ve sınavları ile devam edecek olan Deniz Trafik Operatörü adayları, daha sonra çalışacakları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerinde, 10 Şubat'ta görev başı eğitimlerine başlayacaklar.

Daire Başkanı Kaptan Okan Cıncık’ta, KEGM UDEM yerleşkesindeki eğitimlere katkı ve katılım gösterdi. Tüm eğitmen ve katılımcılara VTS 2020 Özel Ajandası Deniz Trafik Operatörleri adına Kaptan Uğur Karabay tarafından takdim edildi.

Vira Haber