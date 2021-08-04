Deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği nedir, ne iş yapar? Deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği mezunları

YKS sınavının ardından, adaylar için en önemli aşamalardan birisi olan üniversite tercihleri başlamak üzere.

Tercihler 5 Ağustos itibarıyla başlayacak ve adaylar hayal ettikleri üniversitelerde okuma fırsatı elde edecek.

Tercih heyecanı yaşayan adayların bazıları seçecekleri bölümleri belirlerken bazıları ise henüz hangi bölümü yazacağına karar vermedi.

Kararsız kalan adaylar, Deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği bölümüne ilişkin araştırma yapıyor.

Peki, Deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği nedir, ne iş yapar? İşte detaylar..

DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği programının amacı, mezunlarını ticaret gemilerinde güverte zabitliği görevlerine hazırlamaktır.

Lisanslı denizci olarak çalışan deniz ulaştırma işletme mühendisinin gemideki iş statüsü üst sıralarda yer alır ve bazı durumlarda kaptan ile eşit görevler paylaşır.

DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ NE İŞ YAPAR?

-Filo yönetimini gerçekleştirmek,

-Deniz ve limanlar ile ilgili her türlü sigorta faaliyetlerine aracılık yapmak,

-Gemi kiralama, satma gibi işlemlerde acente görevi üstlenmek,

-Geminin fiziki yönünün tamamen kontrol altında olduğundan emin olmak için kaptan ile iş birliği içerisinde çalışmak,

-Sefer için gereken yağ ve yakıt miktarını belirlemek,

-Nakliye ve lojistik maliyetini yönetmek

Vira Haber