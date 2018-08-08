Denizaltılar ömür boyu yakıt ikmalsiz çalışabilecek

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu’nun (Rosatom) iştiraki OKBM Afrikantov, yıllık raporunda nükleer güçlü denizaltıların ömür boyu yeniden yakıt ikmaline ihtiyaç duymadan çalışmasına olanak veren nükleer reaktör çekirdeği geliştirdiğini duyurdu.

Rosatom’un 2017 çalışma raporuna göre nükleer denizaltılardaki reaktörler için özel bir çekirdek geliştirildi. Geliştirilen reaktör çekirdeği, denizaltıların bir daha yakıt ikmali yapılmadan çalışmasını sağlayacak.

Raporda "Denizaltılar için ömür boyu enerji kaynağı bulunan aktif bölgenin (reaktör çekirdeğinde yakıt bulunan alan) üretimi ve testleri tamamlandı" ifadeleri kullanıldı.

OKBM Afrikantov, Rus donanmasındaki deniz araçlarındaki nükleer reaktör çekirdeklerini geliştiren başlıca şirket.

Vira Haber