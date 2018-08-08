 “Türkiye-AB ilişkileri istediğimiz, noktada değil”

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen İktisadi Kalkınma Vakfı’nın 56. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türkiye ile AB ilişkilerinin istedikleri noktada olmadığını, dağılmış, ortak karar veremeyen bir birlik tablosuyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Tamer Kıran, Türkiye-AB ilişkilerinin canlı tanığı olan İktisadi Kalkınma Vakfı’nın 53 yılı geride bıraktığını belirterek, “Aradan geçen süre içinde, İKV, Türkiye’de AB konularında, uzman bir düşünce kuruluşu haline geldi. Türkiye-AB İlişkilerinin gelişmesine önemli katkılar sağladı. Aynı zamanda, iş dünyasının AB konularında bilgilendirilmesinde de daima öncü rol oynadı” dedi.

Kıran, Türkiye’nin Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi olduğunu, AB’nin 4. büyük ihracat pazarı ve AB’nin en çok ithalat yaptığı 5. ülke olduğunu söyledi.

AB’nin de Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olduğunu anlatan Tamer Kıran, “Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye’deki yabancı yatımcılar açısından da ilk sıradadır. İktisadi ilişkilerimiz son derece derinleşmiştir. Türkiye ve AB, iktisadi olarak, çok sayıda güçlü bağla birbirine bağlanmıştır. Diğer taraftan, Türkiye’nin iktisadi ve siyasi dönüşüm çabalarında, AB ile ilişkiler, hep yol gösterici olmuştur. Türkiye’nin dönüşüm sürecine önemli katkılar sağlamıştır. İş dünyası, Türkiye’nin bu dönüşüm çabalarının her zaman yanında olmuştur. Türkiye’nin AB ile ilişkilerini stratejik bir öncelik olarak ele almıştır. İKV, iş dünyasının AB ile bütünleşme çabalarına verdiği desteğin simgesidir” şeklinde konuştu.

Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere değinen Tamer Kıran şunları kaydetti: “Mülteciler, terörler mücadele ve enerji alanlarındaki işbirliğimiz memnuniyet vericidir. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomi Diyaloğu, 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilebildi. Bulgaristan AB Dönem Başkanlığı döneminde, Türkiye-AB Zirvesi gerçekleşti. Buna rağmen, Türkiye ile AB arasındaki ortak çalışma alanları kapsamı daraldı. Yani, masa üzerindeki gündem konular azaldı.

Türkiye ile AB’nin tekrar yakınlaşması şüphesiz, ortak yararımızadır. Katılım sürecinin tekrar canlandırılmasını istiyoruz. Gümrük Birliği’ni modernize edecek müzakerelerin, bir an önce başlatılmasını bekliyoruz. Vize konusu da artık sorun olmaktan çıkarılmalıdır. Vize serbestisi süreci tamamlanmalıdır.

Bugün Türkiye-AB ilişkileri istediğimiz, noktada değildir. Ne yazık ki, dağılmış, ortak karar veremeyen bir birlik tablosuyla karşı karşıyayız. Bu durum Avrupa Komisyonu raporlarına da yansıyor. İlişkilerin yoğunluğunu, boyutunu, perspektifini anlamaktan uzak, vizyonsuz, içeriksiz, gelişmelerin gerisinde kalmış, Türkiye raporları hazırlanıyor. Bu raporlar, yakınlaşmayı teşvik etmekten uzaktır. Müzakere yapılmasından uzaktır.

Biz eleştiriden korkmuyoruz. Ancak objektif eleştiri görmüyoruz. Kıbrıs konusundaki ilkesizlik de devam ediyor. Koskoca AB, Güney Kıbrıs'ın esiri olmuş durumda. Açık söyleyeyim, Güney Kıbrıs'ın tek başına doğalgaz çıkarma hakkı olamaz. Doğalgaza sahip çıkmasına da müsaade edilemez.''

Tamer Kıran, iş dünyası olarak, Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine dönük çabaların sürdürülmesi gereğine inandıklarını belirterek, “ABD; önce Kudüs kararıyla başlayan, ticareti kısıtlayan yeni korumacı tedbirlerle devam eden ve son olarak İran’a yönelik bir ambargoyu tek başına, tüm dünyaya dikte eden, kural tanımaz tavırlar içinde. Buna karşı AB ve Türkiye, birlikte güçlü bir duruş sergileyebilir, böylece tüm dünyadan da destek alabilir. Zaten, son zamanlarda, AB ile Türkiye arasında pragmatik ve yeni bir ilişki türü gelişti. Özellikle müzakerelerin tıkalı olduğu alanlarda, bu pragmatik işbirliği öne çıkıyor. Örneğin, mülteci meselesinde olduğu gibi. Normal koşullarda birbirine mesafeli duran, ancak kriz anlarında işbirliği yapan aktörler konumuna geldik. Tüm bunlara rağmen bizler, AB vizyonuna hedefine inanıyor, sahip çıkmaya devam ediyoruz. TOBB ve İKV bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, iş dünyasının AB vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek” dedi.

İKV Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu da konuşmasında, son dönemde bozulan Türkiye-AB ilişkilerinin normalleşme yolunda olmasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirtirken, özellikle vize serbestliği ile gümrük birliği güncellenmesinin ilişkilerin yeniden canlanmasını sağlayabileceğini söyledi.

Başkan Zeytinoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Son tahlilde, ilişkilerdeki iyileşmenin esas amacı nihai hedef olan tam üyeliğin gerçekleşmesidir. Günümüzde AB’de Türkiye’nin üyeliğine yönelik azımsanamayacak bir karşıtlık olsa da, algılar ve kararların hızla değişebileceğini unutmamalıyız. Uluslararası koşullarda son derece hızlı ve çarpıcı değişimlerin yaşandığı dünyamızda Türkiye’nin AB üyeliği de orta vadede mümkün olabilir. Tabi gerekli koşulların sağlanması ve siyasi iradenin de oluşması şartıyla. Bu noktada sivil toplum ve iş dünyası temsilcileri olarak bizlere düşen, AB’yi ve dünyayı yakından izleyerek, gelişmelerin ülkemiz üzerindeki etkilerini incelemek ve AB norm ve standartlarına erişmek için katkıda bulunmak olmalıdır”.

Zeytinoğlu son olarak şunları söyledi: “Başta TOBB olmak üzere değerli mütevelli kurumlarımız ve destekçilerimizin katkıları ile “Türkiye’nin AB uzmanı” olarak ülkemizin kalkınması, demokratikleşmesi ve küresel sisteme entegrasyonu açısından son derece önemli olan AB ile ilişkiler ve küresel gelişmeler konularında çalışmaya devam etmeyi ve bizden beklenenlerin ötesinde fayda sağlamayı hedefliyoruz”.

Vira Haber