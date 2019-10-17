Denizci Öğrenciler Derneği Karadeniz’e açıldı

Ülkenin dört bir yanında çalışmalarına devam eden Denizci Öğrenciler Derneği, Karadeniz turnesiyle denizci öğrencilere ulaşmaya devam ediyor. Uzun yıllardır Türk denizciliğinin geleceği için ışık olmaya devam eden DÖDER, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında turne kapsamında ilk olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Şengül Şanlıer'in kabulüyle birlikte çalışmalarına hız kesmeden devam eden DÖDER, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve Ordu Üniversitesi’ni ziyaret etti. Turnenin dördüncü gününde Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Mehmet Fatih Dinçer ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Hakan Demirel ile görüşme gerçekleşti. Denizci Öğrenciler Derneği, turnenin son durağı olarak Kocaeli Üniversitesi’ne uğradı.

Yönetim kurulu üyelerinin, temsilcilerin, değerli akademisyenlerin ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleşen konuşmalara ilgi yoğun oldu. Turne boyunca gerçekleştirilen konuşmalarda derneğin işleyişinden, Ulusal Denizkızı Kongresi’nden ve dönem içinde planlanan etkinliklerden bahsedildi. Sektörle ilgili sorunların da tartışıldığı konuşmalarda katılımcılar da beklentilerini, görüş ve önerilerini dile getirdi.

Vira Haber