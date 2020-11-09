İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. EĞİTİM

  3. Denizci Öğrenciler Derneği’nden Kan Bağışı
Denizci Öğrenciler Derneği’nden Kan Bağışı

Denizci Öğrenciler Derneği’nden Kan Bağışı

Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER) üyesi öğrenciler Lösemili Çocuklar Haftası'nda kan ve trombosit bağışında bulundu.

A+A-

Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER) üyesi denizci öğrenciler, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda farkındalık yaratmak amacıyla örnek bir kampanyaya önayak oldular. 

Acıbadem Altunizade hastanesinde buluşarak kan ve trombosit bağışında bulunan denizci öğrenciler, ilik nakli için umutla bekleyen lösemili çocuklara moral oldular.

ooo-001.jpg

kkkk.jpg

Vira Haber

 

Bu haber toplam 143 defa okunmuştur
Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.