Denizci Öğrenciler Derneği’nden Kan Bağışı
Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER) üyesi öğrenciler Lösemili Çocuklar Haftası'nda kan ve trombosit bağışında bulundu.
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Denizci Öğrenciler Derneği (DÖDER) üyesi denizci öğrenciler, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda farkındalık yaratmak amacıyla örnek bir kampanyaya önayak oldular.
Acıbadem Altunizade hastanesinde buluşarak kan ve trombosit bağışında bulunan denizci öğrenciler, ilik nakli için umutla bekleyen lösemili çocuklara moral oldular.
Vira Haber
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Etiketler : döder, deniz öğrencileri, lösemi
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