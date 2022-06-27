Denizciliğimizin Gurur Günü Kabotaj Bayramı Boğaz’da Yelken Şöleni İle Kutlanıyor

Milli birlik ve beraberliğimizin deniz üzerinde kapsamlı bir şekilde kutlanması amacı ile (TYF) Türkiye Yelken Federasyonu çatısı altında, Miles&Smiles sponsorluğu, (MDK) Moda Deniz Kulübü ve (TAYK) Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü iş birliğiyle bu yıl da İstanbul Boğazı’nda 25. kez düzenlenecek yat yarışları ile kutlanmaya hazırlanıyor.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’mız bir yelken şöleni ile boğazda kutlanacak ve “Miles&Smiles / Moda Deniz Kulübü Kabotaj Kupası Yat ve SportsBoat Yarışı” adıyla gerçekleşecek yarış, IRC 0-1-2-3-4, Destek ve SportsBoat sınıflarına açık olacak ve yarışın startı 02 Temmuz Cumartesi günü 5 dk uyarısı ile saat 12:00’da Çırağan Sarayı önünden verilecek.

Yaklaşık 14 deniz mili mesafeli parkurda mücadele edecek IRC 0-1 ve 2’lerin ardından 12.05’te yaklaşık 7 deniz mili mesafeli rotada yarışacak IRC 3-4 ve Destek sınıflarının start düdüğü çalacak.

Kabotaj Kupası’nda izlenecek rota:

• IRC0-1-2 SINIFLARI:

Çırağan Sarayı önünden start - Beykoz sabit şamandıra iskelede - Finiş

• IRC3-4-DESTEK-SPORTSBOAT SINIFLARI:

Çırağan Sarayı önünden Start - Anadolu Hisarı şamandıra iskelede – Finiş

TAYK, Miles&Smiles ve Moda Deniz Kulübü, tüm İstanbulluları bu görkemli yarışı izlemeleri için boğazın tüm kıyılarına davet ediyor.

Miles&Smiles / Moda Deniz Kulübü Kabotaj Kupası Yat ve SportsBoat Yarışı

02 Temmuz, Cumartesi– İstanbul Boğazı

Türk denizciliğinin gurur günü olarak bilinen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, her yıl 1 Temmuz günü kutlanıyor. Bir ülkenin kendi karasularında ve kendi limanları arasında gemi işletme ve her türlü liman hizmetlerini kendi kontrolünde bulundurma hakkı kabotaj olarak geçiyor. Bu nedenle Kabotaj hakkı, denizlerdeki bağımsızlığımız, özgürlüğümüzün ve milli egemenliğimizin temel teminatlarından biridir.

