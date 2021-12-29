Denizcilik Sektörünün Eleman İhtiyacı Bu Okuldan Karşılanıyor

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) belirlediği standartlara göre hazırlanan teknik donanımlara sahip okulda deniz ve gemicilik alanındaki birçok bilgiye teorik ve uygulamalı olarak rahatça ulaşan öğrenciler, Mersin Deniz Ticaret Odasının desteğiyle de birçok firmada staj yapma imkanına erişiyor.

Öğrenciler, gelecekte sektörde önemli alanlarda alacakları görevlere hazırlanmak amacıyla okuldaki uygulama atölyelerinde gemi makineleri ve güverte hakkında bilgileri, alanında uzman öğretmenlerle tecrübe ediniyor. Öğrenciler, gemi makineleri ve güverte işletmeleri dallarının bulunduğunu okulda geminin çalışır ve işler tutulması, geminin sevk ve idaresiyle ilgili eğitimler alıyor. Kendisine ait iki eğitim gemisi bulunan lisedeki öğrencilerin açık denizde seyir yapma imkânı da var.

Okuldan mezun olduktan sonra iş hayatına giren öğrenciler gemilerde kaptan yardımcısı ve mühendis yardımcısı olabiliyor ya da diğer alanlarda görev alıyorlar.

Öğrenciler okullarından memnun

Mezun olduktan sonra hemen iş bulmanın avantaj olduğunu ve iyi bir eğitim aldıklarını; uygulamalı eğitimlerle bilgilerin daha kalıcı hale geldiğini söyleyen okul öğrencilerinden Cennet Bayram, mezun olduktan sonra kaptan olmayı düşündüğünü bu işin sadece erkeklere yönelik olmadığına dikkat çekti.

Devran Koç da denize ve disipline olan ilgisinden dolayı bu liseyi seçtiğini, okuldaki uygulamalı eğitimlerin kendilerine büyük katkı sağladığını aktardı.

Eralp Erenmemişoğlu ise lise eğitimi sonrası üniversitede de bölümü üzerine okuyacağını dile getirerek "Üniversiteye gitmeden iş yapmak isteyenler için buradaki eğitimler çok uygun. Burada görülen eğitim sayesinde direkt iş sahibi olabilirsiniz. Gemide olan tüm makineler, gemi motoru da dâhil burada var. Bunları görüyoruz, çalıştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Vira Haber