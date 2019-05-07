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"Denizcilikte sınır yoktur"

Sektörün önde gelen gemi tedarik şirketlerinden AVS Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek, son günlerde öne çıkan başarılı hamleleri hakkında konuştu.
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