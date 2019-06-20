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  3. ÖZATA Tersanesi güçlenerek yoluna devam ediyor

ÖZATA Tersanesi güçlenerek yoluna devam ediyor

ÖZATA Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
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