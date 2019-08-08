Bureau veritas "Geleceğe hazırız"
Dünyanın en eski klas kuruluşlarından Bureau Veristas’ın Türkiye ve Hazar Denizi Ülkeleri Denizcilik Genel Müdürü Cafer Tekkan ile BV’nin Türkiye faaliyetlerinden, IMO 2020 regülasyonlarına uzanan keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Dünyanın en eski klas kuruluşlarından Bureau Veristas’ın Türkiye ve Hazar Denizi Ülkeleri Denizcilik Genel Müdürü Cafer Tekkan ile BV’nin Türkiye faaliyetlerinden, IMO 2020 regülasyonlarına uzanan keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
08 Ağustos 2019 Perşembe 16:33
İzlenme: 107
Etiketler : Bureau veritas
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.