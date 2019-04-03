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  3. Esko Marine özel projelerle yoluna devam edecek

Esko Marine özel projelerle yoluna devam edecek

Esko Marine kurucu ortakları Adem Kocadağ ve Erhan Esinduy ile şirketin faaliyetlerini konuştuk.
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