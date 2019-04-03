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Esko Marine özel projelerle yoluna devam edecek
Esko Marine özel projelerle yoluna devam edecek
Esko Marine kurucu ortakları Adem Kocadağ ve Erhan Esinduy ile şirketin faaliyetlerini konuştuk.
03 Nisan 2019 Çarşamba 14:06
İzlenme: 115
Etiketler :
Eskomarine
,
Erhan Esinduy
,
The Maritime House
,
Adem Kocadağ
,
Esko
,
marine
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.