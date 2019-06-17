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TERSAN ihracatta dolu dizgin

Yurt dışına ihraç ettiği gemilerle Türkiye'nin öncü gemi inşa markalarından olan TERSAN Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Yalova'daki TERSAN Tersanesi tüm dünyaya yaptığı özellikle çevreye duyarlı, alternatif enerji kaynakları ile çalışan gemilerle bir markaya dönüşmüş durumda. Kuzey ülkelerine ihraç edilen dev fabrika balıkçı gemileri ise tüm dünyada neredeyse eşsiz konumda.

TERSAN Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu ile dünden bugüne şirketin başarıları ve bunun arkasında yatan felsefeyi konuşurken bundan sonrası için de TERSAN'ın gelecek stratejileri üzerine ipuçları edindik.

Keyifli Seyirler...

 

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