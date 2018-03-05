Denize açılmadan Boğazı geçiyorlar

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Muammer Dereli Kampüsü içerisine yerleştirilen simülatörler sayesinde öğrenciler tıpkı gerçek gemide bulunan tam donanımlı sistemler sayesinde açık denizlerde gemi kullanırken, özellikle dünyanın en zorlu geçişleri arasında gösterilen İstanbul Boğazı'ndan geçişleriyle öğrenciliklerini noktalıyorlar. Öğrenciler teorik olarak aldıkları bilgileri adeta gerçekmiş gibi simülatörlerde uygulamalı olarak görürken, kaptan köşkündeki diyaloglar da gerçeği aratmıyor. Öğrenciler, simülatörde 220 metre boyundaki ham petrol yüklü tankerle Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı'na doğru yol alırken seyir halinde etrafta seyreden gemiler bile düşünülmüş. Konuyla ilgili bilgiler veren KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç.Dr. Umut Yıldırım, 1996 yılında kurulan fakülteden şu ana kadar 714 öğrencinin mezun olduğunu belirterek simülasyon sayesinde öğrencilerin denizcilik deneyimini artırdıklarını söyledi.

Yıldırım, zorlu geçişler arasında yer alan İstanbul Boğazı'ndan geçişle birlikte öğrencilerin mesleklerinde kariyer sahibi olacaklarını işaret ederek, ”Burası bizim tam donanımlı köprü üstü simülatörümüz. Köprü üstü ekipmanları, görüntü açısından her yönüyle tam donanımlı bir yer burası. Şu anda burada İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapıyoruz. Dünyanın bir çok boğazı ve kanalı Singapur, İstanbul Boğazı gibi aynı zamanda bir çok liman, köprü üstü simülasyonumuzun senaryo içeriğinde mevcut. Öğrencilerimiz, denize çıkmadan tam yetkilerini almadan önce aşinalıklarını artırıyoruz. İstanbul Boğazı; dünyanın en tehlikeli su yolları ve boğazları arasında yer alıyor. Burasını tercih etmemizin nedeni, öğrencilerimiz bu bölgede ve yakın hatta sürekli İstanbul Boğazı'nı geçtiğini düşünürsek eğitimlerinin en zor bölümünü tamamlamış oluyorlar. Hemen İstanbul Boğazı'na girilmiyor. Daha önce açık denizlerde seviye seviye trafiğe daha az olan bölgelerden sonra eğitimlerinin sonlarına doğru İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptırıyoruz. Şu an ham petrol yüklü tankerdeyiz. Boyu 220 metre. Simülasyonumuzda 60-336 metreye kadar gemi boyutlarında farklı tiplerde konteynır, tanker, yolcu gemisi tiplerinde gemilerimiz mevcut. Fakültemiz, 1996 yılında kurulmuş olup 2 bin yılında ilk mezunlarını vermeye başladı.

Şu kadar 714 mezun verdik. Şu anda 510 öğrenci ile de Eğitim-Öğretime devam ediyoruz. Kurulduğu andan itibaren mezun olan öğrencilerimiz simülasyon imkanından faydalandı. Denizcilik eğitiminde simülasyon olmazsa olmazdır. Bu nedenle tüm denizcilik okullarında simülasyonlar vardır. 4 Sınıf öğrencilerinden Batuhan Sevimer’de mezun olduktan sonra iş imkanının daha kolay olduğunu belirterek “İstanbul Boğazı yoğun ve en tehlikeli hatlardan biri. Biz de bu konuda eğitim alarak simülasyon sayesinde daha hızlı adapte olmaya çalışıyoruz. Bu mesleği seçmemin sebebi, mezun olur olmaz iş imkanlarının diğer sektörlere göre daha iyi olması. Mezun olduğumuzda gerek Türk, gerekse yabancı şirketlerde kolaylıkla iş bulabiliyoruz” dedi.

Aynı sınıfta okuyan Esra Kara ise mesleğin zorluklarına dikkat çekerek “ Okula girmeden önce araştırdım ve bu bölüm ilgimi çekti. Bir bayan için tabi ki zorlukları var ancak bu sadece bayanlar için değil erkekler içinde geçerli” diye konuştu.

Vira Haber