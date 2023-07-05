DEÜ Denizcilik Fakültesi'nde Mezuniyet Coşkusu

Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesindeki Amfi Tiyatroda, 23 Haziran 2023 Cuma Günü saat 19:300 da başlayan Denizcilik Fakültesi’nin Mezuniyet törenine, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat TANARSLAN, T. C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanı Özer ÖZBEY, İzmir Bölge Liman Başkanı Ünal Hakan ATALAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orçun ERBAYRAKTAR, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Doç. Dr. Yusuf ZORBA, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı DENİZ, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk YILDIRIM, D-Marin Türkiye Operasyon Direktörü Can AKALTAN, Denizcilik ve Lojistik sektörü otoritelerinin temsilcileri, denizcilik sektöründe yer alan firmaların temsilcileri ile çok sayıda mezun öğrenci ailesi katıldı.

Törende ilk olarak Fakülte Birincisi Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu Egemen AYGÜN konuşmasını gerçekleştirdi. AYGÜN’ün konuşmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneği (DEFMED) Yönetim Kurulu Başkanı Orçun ERBAYRAKTAR ise gerçekleştirdiği konuşmasında, DEFMED olarak Denizcilik Fakültesi’nde kazandıkları kültür, birlik, beraberlik ve dayanışma duygusu ile mezunların ve öğrencilerin daima yanında olacaklarını vurguladı ve mezunlara başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. D. Ali DEVECİ, konuşmasına deprem felaketi dolayısıyla vefat eden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileğinde bulunarak başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi ve Fakülte Mezunlar Derneğinin, depremin yaralarını sarmak için çok önemli katkılar sağladığını dile getiren Prof. Dr.DEVECİ, bu süreçteki üstün katkı ve desteklerinden dolayı Dokuz Eylül Üniversiresi Rektörü Sayın Prof. Dr. Nükhet HOTAR’a ve Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orçun ERBAYRAKTAR’a teşekkürlerini iletti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesinin denizcilik ve lojistik mesleğinin farklı disiplinlerde lisans ve lisansüstü eğitim veren, Dünya ve Türkiye ekonomisi için stratejik önem taşıyan bu alanlara yönelik hizmetler sunan ve mavi vatanımızın hak ve menfaatlerine yönelik faaliyetlerde bulunan bir Fakülte olduğunu ifade ederek, öğrencilerin yetiştirilmesinde sarfettikleri üstün çabalarından dolayı Fakülte akademik ve idari personeline şükranlarını sundu. Denizcilik Fakültesinin, içerisinde bulunduğumuz çağın gerektirdiği yetkinliklere sahip denizciler ve lojistikçiler yetiştiren, çağdaş eğitim yöntemleri ve teknolojilerini deneyimli akademik kadrosuyla birlikte etkin bir şekilde kullanarak, Dünyada ve Türkiye’de güçlü bir marka haline geldiğinin altını çizdi. 2023 yılı içerisinde Fakültenin akademik kadrosu içerisinde çok sayıda akademik yükseltilme gerçekleştirildiğine değinen Prof.Dr. DEVECİ, bu süreçteki desteklerinde dolayı başta Üniversite Rektörü Sayın Prof.Dr. Nükhet HOTAR olmak üzere, Rektörlük üst yönetimine şükranlarını sundu. Prof. Dr. DEVECİ, mezun öğrencilerin ailelerine hitaben, mezunların çok seçkin bir topluluk olan denizcilik ve lojistik topluluğunun bir üyesi olarak meslek ve toplumsal hayatlarında başarılı olacaklarına inandığını ifade etti. Mezunların denizcilik örf, adet ve geleneklerine bağlı iyi birer denizci ve lojistikçi olarak, daima aklın ve bilimin ışığında, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği rotada ilerlemeleri gerektğini vurguladı. Başarılarından dolayı yeni mezunları kutlayarak mezunların “pruvalarının neta, rüzgarlarının kolayına olması” temennisinde bulundu.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Doç. Dr. Yusuf ZORBA, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin akademik ve idari kadrosuna teşekkür ederek, sektörün pek çok farklı alanında istihdam imkanına sahip olacak mezunlara başarılar diledi.

Deniz Ticaret Odasi İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hakkı DENİZ konuşmasında, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tamer KIRAN’ın mezunlara yönelik başarı dileklerini ve selamlarını ileterek başladı, Deniz Ticaret Odası’nın daima yeni mezunların ve öğrencilerin arkasında olacaklarını ifade etti.

Mezuniyet törenin onur konuğu D-Marin Türkiye Operasyon Direktörü Sayın Can AKALTAN, mezun olduğu okulda konuşmacı olmanın kendisi için bir onur kaynağı olduğuna değinerek, kendi kariyer yolculuğundan bahsetti. Yeni mezunlara çok önemli tavsiyelerde bulunan Sayın AKALTAN, onları başarılarından dolayı kutlayarak konuşmasını sonlandırdı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanı Sayın Özer ÖZBEY, Bakanlığın yeni mezunları tebrik ve selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesinin ülkemizin en saygın denizcilik eğitimi veren kurumlarından biri olduğunu belirtti. Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanlığı’nın, staj bulmada zorlukla karşılaşan kız öğrencileri de kapsayacak şekilde öğrencilerin uzun ve kısa dönem stajlarını yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla denizcilik okullarının lisans bölümlerinde okuyan kız öğrencilere mevzuat gereği zorunlu deniz stajlarının yerine getirilmesinde kontenjan ayrılması ve denizcilik alanında kadın erkek arasında fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla Bakanlık ve denizcilik sektörümüzün önde gelen firmalarından 15 tanesi ile “Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine Yönelik Fırsat Eşitliği İş Birliği Protokolü” imzaladıklarını, bu kapsamda başlatılan staj seferberliğinin 2023 yılına da taşınarak staj talebi olan kız öğrencilerin staj yerleştirmelerinin Bakanlıkça gerçekleştirilmekte olduğunu dile getirdi. Bu çerçevede projenin başından beri, kısa ve uzun stajlar dahil olmak üzere toplam 91 kız öğrencinin stajını tamamladığını belirtti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat TANARSLAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet HOTAR’ın yeni mezunlara selamlarını ileterek başladığı konuşmasını, başarılarından dolayı yeni mezunları tebrik ederek sonlandırdı.

Fakültenin yeni mezunlarına belgelerinin verilmesinin ardından Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümlerinin bayrak devir teslimi yapılarak mezuniyet yemini edildi. Mezuniyet töreni bölüm birincilerinin yaş kütüğüne armaları çakmalarının ardından topluca keplerin havaya fırlatılması ile son buldu.

Vira Haber