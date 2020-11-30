DFDS Akdeniz İş Birimi Üniversiteli Gençlerle Buluştu

Çevrim içi kariyer günlerinde gençlere yol gösterecek bir sunum gerçekleştiren DFDS Akdeniz İş Birimi İnsan Kaynakları Direktörü Seran Yüzbaşıoğlu, gençlere global düzeyde hayata geçirilen ve karşılıklı öğrenme süreciyle hem bireyler hem de organizasyon için "Sürekli Gelişim" hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan “Starfish” staj programını tanıttı.

DFDS Akdeniz İş Birimi, denizcilik sektörünün önde gelen şirketleri ve kurumlarının yöneticileri ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi kariyer günlerinde İnsan Kaynakları Direktörü Seran Yüzbaşıoğlu’nun gençlere rehberlik edecek nitelikteki sunumuyla yer aldı. 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenen Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 25.Geleneksel Kış Kariyer Günleri’nin konuğu olan Yüzbaşıoğlu, sunumunda “20’den fazla ülkede 8000’den fazla çalışanıyla faaliyet gösteren DFDS’in stratejilerini ve operasyonlarını, insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili “On İlke” ile uyumlu hale getirme sorumluluğuyla hareket ettiklerinin” altını çizdi.

ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK

DFDS olarak şirketteki kadın sayısını artırmak için aktif olarak çalışmalar yaptıklarını aktaran Yüzbaşıoğlu, global düzeyde “Yetenek Geliştirme” programlarına başladıklarını anlattı. DFDS yönetim kurulu %33 kadınlardan oluşurken, yönetimdeki kadın sayısını artırmaya yönelik çalışmalar planlanıyor.

STARFİSH STAJ PROGRAMI

DFDS Akdeniz İş Birimi Direktörü Seran Yüzbaşıoğlu, sunumunda DFDS İnsan Kaynakları çalışmalarından biri olarak gerçekleştirilen DFDS Starfish staj programını da detaylarıyla paylaştı. Starfish staj programı, staj sürecinin sonunda tam üye olarak DFDS ailesinin bir parçası olabilecek yetenekleri araştırmaya yönelik bir staj programı olarak hayata geçirildi. Program, karşılıklı öğrenme süreciyle hem bireyler hem de organizasyon için "Sürekli Gelişim" hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Toplam 16 farklı gemi işletmesi ve denizcilik kurumundan çok sayıda yönetici ve temsilcinin çevrim içi olarak katılımıyla düzenlenen 25. Geleneksel kış kariyer günleri denizci öğrenciler ile sektör temsilcileri arasında çok değerli deneyim, bilgi ve fikir alışverişlerine sahne oldu. Pandemi nedeniyle çevrim içi olarak düzenlenen “Kış Kariyer Günleri” oturumlarına gençlerin ilgisi büyüktü.

DFDS Akdeniz İş Birimi İnsan Kaynakları Direktörü Seran Yüzbaşıoğlu, DFDS Akdeniz İş Birimi olarak katıldıkları Dokuz Eylül Üniversitesi Kış Kariyer Günleri ile ilgili şunları söyledi: “DFDS Akdeniz İş Birimi olarak ülkemizin geleceği olan gençlerle deneyimlerimizi paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 25. Geleneksel Kış Kariyer Günleri’nin pandemi nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen toplantısının sektörün önde gelen şirketleriyle birlikte gençlere bir nebze yol göstermek doğrultusunda amacına ulaşacağına inanıyoruz.”

DFDS Hakkında: DFDS, Avrupa'da taşımacılık ve nakliye hizmetleri sunmaktadır. 8.000'den fazla nakliyeci, DFDS’nin gemi ve liman terminali hizmetlerine ek olarak esnek taşımacılık ve lojistik çözümlerine güveniyor. DFDS’nin 8.000 binden fazla çalışanı, 20’den fazla ülkeden oluşan ağında yer alan gemilerde ve ofislerde görev alıyor. 1866 yılında kurulmuş olan ve merkezi Kopenhag’da bulunan DFDS, Nasdaq Kopenhag'da işlem görüyor.

Vira Haber