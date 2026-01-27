Didim, Yelken Yarışlarına Ev Sahipliği Yapacak

Türkiye Yelken Federasyonu’nun (TYF) 2026 Faaliyet Programı kapsamında yer alan TYF Yelken Ligi yarışlarının önemli etapları, Didim'de gerçekleştirilecek. Ulusal ölçekte büyük önem taşıyan bu organizasyon, Didim Amfi Tiyatro Yeşil Alan’da takip edilebilecek. Yarış programı kapsamında, 3-7 Şubat 2026 tarihleri arasında 3. Ayak ILCA, 21-25 Şubat 2026 tarihleri arasında 2. Ayak IQ Foil, 9-13 Mart 2026 tarihleri arasında ise 2. Ayak Formula Kite & Wingfoil yarışları düzenlenecek. Türkiye’nin farklı illerinden sporcuları, antrenörleri ve yelken tutkunlarını Didim’de bir araya getirecek organizasyon için hazırlıklar sürerken, organizasyonun ilçenin spor turizmi potansiyeline katkı sunması hedefleniyor.

