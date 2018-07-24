D-Marin Turgutreis’te gerçekleştirilen Doğu Ege Yelken Haftası Yat Yarışları sona erdi.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından 18-21 Temmuz tarihlerinde D-Marin Turgutreis ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sahil Güvenlik-Doğu Ege Yelken Haftası (DEYH) ve IRC Birinciliği yarışları sona erdi.

Sığacık’ta iki koy içi yarışı ile başlayan maraton, 85 deniz mili mesafeli Çakabey 937açık deniz yarışı ile taşındığı Turgutreis’de ikisi şamandıra biri de coğrafi rotalı üç yarışla tamamlandı.

D-Marin Turgutreis’te 21 Temmuz 2018 Cumartesi akşamı düzenlenen törenle dereceye giren yatlara kupaları verildi. Yarışlara IRC 0, IRC I, IRC II, IRC III ve IRC IV sınıflarından 31 yat ile 324 sporcu katıldı.

Vira Haber