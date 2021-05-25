Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 2020-2021 Çevrim İçi Bahar Kariyer Günleri Başladı

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin 25 yıldır geleneksel olarak düzenlediği ve denizcilik ve lojistik sektörlerinin farklı alanlarında kariyer sahibi mezunlar ile iş insanlarının öğrencilerle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundukları Bahar Kariyer Günleri Covid-19 Pandemisi sebebiyle bu yıl da geçen yıl olduğu gibi çevrim içi (online) olarak düzenleniyor.

“Online” Kariyer günlerinin ilk oturumu 24 Mayıs 2021’de DEÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Durmuş Ali DEVECİ’nin moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Covid-19 Pandemisi sebebiyle bahar kariyer günleri etkinliklerini çevrim içi olarak gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Deveci, 4 Haziran tarihine kadar devam edecek olan oturumlar ile denizcilik ve lojistik sektörlerinin farklı alanlarında kariyer sahibi mezun ve iş insanları ile öğrencileri buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Oturumunun ilk konuşmacısı DEFMED (Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Orçun ERBAYRAKTAR oldu. Derneğin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verilmesinin ardından, derneğin faaliyetlerinden kesitlerin yer aldığı bir video izlendi. DEFMED’in her zaman DEÜ Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin ve mezunlarının yanında olduğunu belirten Erbayraktar, öğrencilere staj ve burs olanakları yaratılması, mesleki sorunların çözülmesi gibi konularda çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Oturuma IMEAK DTO Aliağa Şubesi Müdürü Orçun TUNCER’in sunumu ile devam edildi. Sunumunda Aliağa bölgesi ve limanları, yük istatistikleri, gemi söküm sektörü ve planlanan projeler ile ilgili bilgiler veren Tuncer, Aliağa bölgesinin büyük bir potansiyeli olduğunu, eğitimli ve yetkin gençlere her zaman ihtiyaç duyulacağını söyledi. IMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk YILDIRIM’da öğrencilere kariyer gelişimleri ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Oturumun son konuşmacısı ise IMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf ÖZTÜRK oldu. Konuşmasına kendi kariyer süreci ve deneyimleri ile başlayan Öztürk daha sonra Covid-19 Pandemi sürecinin dünya ticareti ile denizcilik ve lojistik sektörlerine etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu süreçte lojistik ve denizcilik sektörlerinin 24 saat çalışarak çok önemli bir rol oynadıklarını belirten Öztürk, öğrencilere dünyadaki gelişmeleri ve teknolojiyi yakından takip etmeleri ve zamanlarını çok iyi değerlendirmelerini tavsiye etti.

Oturumun son bölümünde, öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Durmuş Ali DEVECİ konuşmacılara teşekkür plaketlerini takdim etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi çevrim içi bahar kariyer günleri 25 Mayıs 2021 salı günü saat 12:00’da DHL Global Forwarding Demiryolu İş Geliştirme Müdürü Ildızhan TÜRE’nin katılımlarıyla devam edecek.

Vira Haber