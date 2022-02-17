Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi “Gemi Makineleri Teknolojileri Semineri-7” Webinar Serisini Düzenliyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Gemi Makineleri Teknolojileri Seminerlerinin yedincisini, Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEU EUAM) işbirliği ile bu yıl 25 Şubat - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında “Webinar Serisi” olarak düzenleyecek.

Gemi Makineleri Teknolojileri Semineri-7, bu yıl “Webinar Serisi” olarak 25 Şubat - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında her biri farklı tarihlerde 7 oturum olarak düzenlenecek. Denizcilik sektörünün farklı dallarından gelen birbirinden kıymetli konuşmacılar gemi makineleri teknolojileri alanındaki son gelişmeleri paylaşacaklar. Webinar serisinde İLKFER Şirketler Grubu kurucu ortağı İlker MEŞE, Oldendorff Carriers Çevre ve Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Christopher FEE, Damen Shipyard İK Koordinatörü İrem BAYRAM, Ogan Teknik Hizmetler A.Ş. CTO’su Selim KİPER, Wartsila Genel Müdürü Murat ERGEN ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. C. Özgür ÇOLPAN konuşmacı olarak yer alacaklar.

Webinar serisinin ilk oturumu 25 Şubat 2022 Cuma günü saat 14:30’da Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Çakabey Sanal Konferans Platformu üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleşecek. İlk oturumda, “Yeni Gemi Yakıtları, Problemler ve Çözümleri” konularındaki bilgilerini aktarmak ve dinleyicilerden gelen soruları cevaplamak üzere İLKFER Şirketler Grubu kurucu ortağı Müh. İlker MEŞE konuşmacı olarak yer alıyor. Fakülte öğrencileri, sektör temsilcileri, öğretim elemanları ve ilgili alandaki araştırmacıların katılım göstereceği webinar etkinliklerine https://www.kisa.link/PLa3 linkinden ücretsiz olarak kayıt olunabilmektedir.

Webinar serisi etkinlikleri için afişte yer alan programı inceleyebilir, detaylı bilgi için Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.