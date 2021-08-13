DOST Sportif Balıkçılık Turnuvası 19 Ağustos'ta başlıyor

Güllük Körfezi’nin en güzel noktalarından biri olan Didim bu yıl da muhteşem bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. İki yakayı birleştiren, birbirinden farklı türde av veren Güllük Körfezi’nin muhteşem suları Ağustos ayında, balık avı tutkunlarını maceraya sürükleyen festival tadında bir organizasyonla şenleniyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan DOST Didim (Didim Açık Deniz Sportif Balıkçılık Turnuvası) 19 – 22 Ağustos tarihlerinde D-Marin Didim’de gerçekleştirilecek.

D-Marin Didim ve Bitci.com ana sponsorluğunda benzersiz bir deneyime dönüşecek turnuvada, katılımcılar nefes kesen bir deneyime sahip olacak. Ulusal Amatör balıkçılık Sirküleri ve Merkezi Amerika’da bulunan IGFA’nın (International Game Fish Association) kuralları çerçevesinde düzenlenen DOST balık turnuvasına 30 sportif balıkçı teknesiyle beraber toplam 250 yarışmacı katılacak.

Necmettin Yay (Seafari Balıkçılık CEO’su), Av. Can Özer (Özer Hukuk Bürosu) ve Dr. Serdar Günseren (IGFA Türkiye); hepsi kendi alanında uzman isimlerden oluşan yönetim kurulu üyeleri ile iş dünyasının profesyonelleri DOST turnuvasında bir araya geliyor.

3. DOST DİDİM 2021 Programı;

19 Ağustos Perşembe

09.00-17.00: Teknelerin varışı ve Marina’ya yerleşmesi ve serbest avlanma

20 Ağustos, Cuma

09.00-14.00: Teknelerin varışı ve Marina’ya yerleşmesi ve serbest avlanma

14.00-17.00: Yarışma kayıtları

17.30-18.00: Bilgilendirme toplantısı – (Kurallarının ve yarışma alanının tanıtımı)

18:30- Kokteyl

21 Ağustos, Cumartesi

08.00: Teknelerin denize açılışı

16.30: Oltaların sudan çıkarılması

18.00: Yarışmacılar için son tartı saati

19.30: Hakem kararlarının açıklanması

22 Ağustos, Pazar

08.00: Teknelerin denize açılışı

15.30: Oltaların sudan çıkarılması

17.00: Yarışmacılar için son tartı saati

19:00: Ödül Töreni

20:30 : Gala yemeği

Vira Haber