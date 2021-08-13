DOST Sportif Balıkçılık Turnuvası 19 Ağustos'ta başlıyor
Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan DOST Didim (Didim Açık Deniz Sportif Balıkçılık Turnuvası) 19 – 22 Ağustos tarihlerinde D-Marin Didim’de yapılacak.
Güllük Körfezi’nin en güzel noktalarından biri olan Didim bu yıl da muhteşem bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. İki yakayı birleştiren, birbirinden farklı türde av veren Güllük Körfezi’nin muhteşem suları Ağustos ayında, balık avı tutkunlarını maceraya sürükleyen festival tadında bir organizasyonla şenleniyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan DOST Didim (Didim Açık Deniz Sportif Balıkçılık Turnuvası) 19 – 22 Ağustos tarihlerinde D-Marin Didim’de gerçekleştirilecek.
D-Marin Didim ve Bitci.com ana sponsorluğunda benzersiz bir deneyime dönüşecek turnuvada, katılımcılar nefes kesen bir deneyime sahip olacak. Ulusal Amatör balıkçılık Sirküleri ve Merkezi Amerika’da bulunan IGFA’nın (International Game Fish Association) kuralları çerçevesinde düzenlenen DOST balık turnuvasına 30 sportif balıkçı teknesiyle beraber toplam 250 yarışmacı katılacak.
Necmettin Yay (Seafari Balıkçılık CEO’su), Av. Can Özer (Özer Hukuk Bürosu) ve Dr. Serdar Günseren (IGFA Türkiye); hepsi kendi alanında uzman isimlerden oluşan yönetim kurulu üyeleri ile iş dünyasının profesyonelleri DOST turnuvasında bir araya geliyor.
3. DOST DİDİM 2021 Programı;
19 Ağustos Perşembe
09.00-17.00: Teknelerin varışı ve Marina’ya yerleşmesi ve serbest avlanma
20 Ağustos, Cuma
09.00-14.00: Teknelerin varışı ve Marina’ya yerleşmesi ve serbest avlanma
14.00-17.00: Yarışma kayıtları
17.30-18.00: Bilgilendirme toplantısı – (Kurallarının ve yarışma alanının tanıtımı)
18:30- Kokteyl
21 Ağustos, Cumartesi
08.00: Teknelerin denize açılışı
16.30: Oltaların sudan çıkarılması
18.00: Yarışmacılar için son tartı saati
19.30: Hakem kararlarının açıklanması
22 Ağustos, Pazar
08.00: Teknelerin denize açılışı
15.30: Oltaların sudan çıkarılması
17.00: Yarışmacılar için son tartı saati
19:00: Ödül Töreni
20:30 : Gala yemeği
Vira Haber
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