DTO’da müşterek avarya semineri gerçekleştirildi

Gemi Brokerleri Derneği (GBD) Başkanı Semih Dinçel’in açılış konuşmasını yaptığı seminerde Richards Hogg Lindley Firması’ndan Avarya Dispeççileri Derneği Üyesi Marin Direktörü Heather Robinson (Dubai) ve Avarya Dispeççileri Derneği Üyesi Direktör Andrew Slade (Londra) bir sunum yaptılar. Sunumda; müşterek avarya kavramına genel bakış, müşterek avarya ortaya çıktığında nasıl saptanır, York-Antwerp Kuralları’nın temel hükümlerinin gözden geçirilmesi, müşterek avarya paylaştırılması, müşterek avarya dengeleme, güvenlik, uzmanlık, uluslararası normlar, mevzuat, hukuk davaları, sözleşme şartları, Müşterek Avarya Dispeççileri Derneği’nin (Birleşik Krallık), istikrarlı uygulama kuralları, avarya dispeççisinin rolü, danışmanın niteliği ve yükümlülükler, yük feda etme vakaları, müşterek avarya sörveyörünün rolü gibi konu başlıkları ele alındı. Sunumun ardından izleyicilerin de katılımıyla vaka incelemesi yapıldı.

“Navlunların mutlaka yükselmesi lazım”

Seminerin açılışında konuşan Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Semih Dinçel, navlun gelirinin bu sektörün tek gelir kalemi olduğuna dikkat çekti. Armatörün tek gelir kaleminin navlun olduğuna değinen Dinçel, bu gelirden sigorta, klas, P&I, acente, personel, yakıt gibi her kalem giderin ödendiğini vurguladı.

Ocak ayı ile birlikte bu sektörün girdisi olan navlunlarda büyük bir düşüş yaşandığını vurgulayan Dinçel, yaşanan adaletsizliği şöyle anlattı: “Keskin rekabet şartları var, low sülfür fuel oil’den dolayı yakıt fiyatları artmış olmasına rağmen ki o da 300 dolar farkla başladı, ardından 200’e indi. Makinası fuel oil yakan gemilerin yakıt gideri katlandı. Yakıt fiyatlarının iki kat artmasına rağmen navlunlar, artmayı bırakın geriledi.” Dinçel şöyle devam etti: “Bu durumda Müşterek Avarya aslında armatörlerin hepsinde var. Yani yangın var ve tüm armatörleri kapsayacak bir Müşterek Avarya tanımlaması bulunuyor. Kesin olan bunun böyle devam etmeyeceği, biz onu şuradan anlıyoruz ki şu anda operasyon masraflarının altında gelir karşılığı güncel piyasa rakamlarından gemiyi kiraya alın bakalım bir sene. Verir mi armatör? Vermiyor. Demek ki böyle gitmeyeceği zaten belli lakin bu düşüş uzun süre devam ederse, armatörün giderleri olan yakıt, kumanya, personel ücretleri bunların ödemeleri bir müddet sonra aksamaya başlar. O yüzden navlunların mutlaka çok hızlı bir şekilde opex rakamlarına ve hatta üzerine geri dönmesi gereklidir.”