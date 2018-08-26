Dünyada bir ilk! Tüplü gemi denizde

İspanya açıklarında hizmet vermesi planlanan gemi LNG yakıt kullanması nedeniyle türünün ilk örneği. Alman firma bu gemiden 6 adet daha inşa ettirecek

Dünyanın ilk sıvılaştırılmış doğal gaz yani LNG yakıtla çalışan kruvaziyeri suya indi. Geminin yapımına 2015 yılında başlanmıştı.

Almanya'nın Papenburg şehrindeki Meyer Werft tersanesinde inşası tamamlanan AIDAnova Carnival filosuna katıldı.

Toplamda 13 adede ulaşan AIDA eğlence kruvaziyerleri filosuna giren LPG yakıtlı gemiden 6 adet daha üretilecek.

AIDAnova kruvaziyerinin 1 haftalık tatillerle kullanılması ve Portekiz'in Madeira bölgesiyle Kanarya Adaları arasında, Lanzarote ve Fuerteventura gibi lüks tatil adalarında hizmet vermesi bekleniyor.

Doğa dostu bir yöntemle inşa edildiği beirtilen dünyanın ilk LNG yakıt tüketen gemisi tasarım özellikleri ve olanaklarıyla da ön plana çıkıyor.

AIDAnova tam 337 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip ve maksimum su alma derinliği de 8.8 metre.

1500 mürettebatlık kapasitesi olan geminin toplam brüt ağırlığı 183,900 ton ve 5200 yolcu taşıyabiliyor.

AIDAnova kruvaziyerinde 2600 kamara bulunuyor. Bunlardan 31 adedi lüks süit, bin 655 balkon kamarası ve 198 de okyanus manzaralı kamara bulunuyor. 21 farklı kategoride odanın bulunduğu dev kruvaziyerin içerisinde en büyük kamara ise 53 metrekare.

Gemide konaklayacak misafirler için de 15, 16 ve 17. güvertelerde pek çok imkan bulunuyor. Mini kulüp, çocuk odaları ve pek çok konsept eğlence mekanları söz konusu.

3545 metrekarelik bir lüks spa alanı iki güverte arasına konumlandırışmış ve misafirlerine deniz manzaralı konfor sunuyor.

AIDAnova kruvaziyerinde 5 farklı sauna, iki özel wellness süiti ve banyo bulunuyor. Ayrıca özel ve geniş bir güneşlenme güvertesi de 80 farklı spa tedavisinin yanı sıra 3 adet jakuziye sahip.

Gemide 3 dev su kayağı, su parkı, tırmanma bahçesi, mini golf sahası ve rahatlamak için rekreasyon alanları var.

Yolcular, geminin spor salonunda son teknoloji ekipmanlarıyla hem açık alanda hem de kapalı alanda ter atabiliyor.

AIDAnova gemisinde tam 17 restoran var.Bunlardan 6 tanesi alakart hizmet veren restoranlar.5 restoran ise bir mutfakta uzmanlaşmış.Diğer 6 restorandan 5 tanesi açık büfe, bir tanesi de snack bar olarak faaliyet gösteriyor. Gemide, bundan ayrı, 23 adet de konsept bar hizmet veriyor.

AIDAnova hem limanda demirlemiş vaziyette hem de açık denizde hizmet verebiliyor. Dört hibrid motorlu gemi düşük emisyon iddiası taşırken, dört adet dizel jeneratör ise geminin elektrik kullanımı için enerji üretiyor.

Vira Haber