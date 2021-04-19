Dünyanın En Büyük Seri Üretim Gemi İnşa Projesi Başladı

ARES CEO’su Özgün Utku Alanç Linkedin hesabından, “Dünya gemi inşa arşivlerindeki en büyük seri gemi inşa projesinde, 122 botun ilk ve prototipini denize indirmenin gururunu yaşıyoruz.” ifadesiyle sevincini paylaştı.

ARES 35 İLE KIYILARIMIZ DAHA EMNİYETLİ HÂLE GELECEK

Tersane botların 105’ini Sahil Güvenlik Komutanlığı‘na, 17’sini ise Emniyet Genel Müdürlüğü‘ne teslim edecek. Teslimatlar 6 yılda tamamlanacak.

ARES 35 botları, düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadele, arama kurtarma faaliyetleri için ortaya çıktı. Zaten 17’sinin Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek olması dikkat çekici. Türk karasularında polis botları devriye atacak. Münhasır ekonomik bölge emniyeti gibi görevlerde de kullanılacak. Türkiye’de, Türk Loydu tarafından klaslanan ARES 35; 12 metre uzunluğunda, genişliği 3,7 metre. 2 dizel motorla çalışıyor, azami 35 knot sürate ulaşabiliyor.

Türkiye, son yıllarda kıyı güvenliği için birçok projeyi hayata geçirdi. Yeni donanma gemileri envantere girdi. Ülkemizin kıyı ve kara suları ile münhasır ekonomik bölgelerde radar kaplaması ile durumsal farkındalık sağlamayı amaçlayan, tamamen milli imkânlarla geliştirilen Sahil Gözetleme Radar Sistemi projesi başladı. 122 adet süratli devriye botunun teslimi de bu amacın bir parçası. Tüm bu projeler Mavi Vatan‘da ve kıyılardaki güvenliğe katkı sağlayacak.

Vira Haber