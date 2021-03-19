Dünyayı 85 Kere Dolandı, Aliağa’ya Geldi
Grieg Star'ın Star Grip adlı 35 yaşındaki gemisinin son durağı yeşil geri dönüşüm için Türkiye oldu.
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Norveçli Grieg Star’a ait, 1986’da inşa edilen 43,700 dwt’lik kuru yük gemisi Star Grip, dünyanın çevresini 85.5 kere dolandıktan sonra son liman olarak Aliağa’ya geldi.
Grieg Star’dan yapılan açıklamaya göre Matt Duke liderliğindeki grubun Aliağa’ya gönderdiği üçüncü gemi olan Star Grip’in yeşil geri dönüşümü 14 hafta içerisinde tamamlanacak.
Açıklamada Star Grip’in dünyanın çevresini ekvatordan 85.5 kere dolanacak kadar yol katettiği bildirildi.
Vira Haber
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Etiketler : grieg star, star grip, aliağa, gemi söküm
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