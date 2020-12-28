DYO, 66. Kuruluş Yılını Kutluyor

Kökleri yüzyıla dayanan DYO’nun kuruluş hikâyesi, 1927 yılında İzmir Şeritçiler Çarşısı’ndaki “Durmuş Yaşar Müessesesi”ne kadar uzanıyor. 1941 yılında Türkiye’nin ilk boya imalatını gerçekleştiren DYO, 1954 yılında İzmir Bornova’da Türkiye’nin ilk boya fabrikasını kurarak ilklere imza atıyor.

İMALATHANEDEN 3 KITAYA UZANAN BAŞARI

DYO, İzmir’de mütevazı bir atölyede başlayan boya imalatını bugün Türkiye’deki İzmir Çiğli, Kocaeli Dilovası ve Rusya Krasnodar’daki üretim tesislerinde sürdürüyor. Geniş bir ürün yelpazesine ve sektör çeşitliliğine sahip olan DYO; inşaat boyaları dışında ısı yalıtım sistemleri, sanayi boyaları, bobin boyaları, toz boyalar, doymamış polyester reçine, protective boyalar, mobilya boyaları, oto tamir boyaları, deniz boyaları ve savunma sanayine yönelik boya üreten tek yerli ve milli firma olma özelliği taşıyor. Yurt içi ve yurt dışı iştirakleri ile 1.200 çeşit ürün, 3.500 ambalaj ve 60.000 farklı renk seçeneği sunan DYO; yaklaşık 1.000 kişiye istihdam imkanı ve yıllık 282 bin ton üretim kapasitesi ile, 600 Distribütör, 15.000 Satış Noktası ve 52.000 usta ile geniş bir paydaş ekosistemine katkı sağlıyor.

“YERLİ VE MİLLİ TEK FABRİKAYIZ”

DYO Boya Fabrikaları Genel Müdürü Mehmet Mutlu Uysal, “Onursal Başkanı’mız Sn. Selçuk Yaşar, ürettiği fikirler ve girişimciliği ile küçük bir dükkanda başlayan yolculuğu, dev bir boya sanayi markasına dönüştürmüş. Boya sektöründeki yüzyıla yakın tecrübemiz ile 1954 yılında Türkiye’nin ilk boya fabrikasını kurarak boya sektörüne yön veren bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz.” diyor. Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgınına rağmen büyüme hedeflerini sürdürdüklerine dikkat çeken Uysal, “Dünyayı etkileyen bu zorlu süreçte insan odaklı hizmet ilkemizden ödün vermeden, global bir marka olarak ülkemize katkı sunmayı sürdürüyoruz. DYO Boya, küçük bir imalathanede başladığı faaliyetlerine bugün, Türkiye’nin öncü üreticisi olarak devam ediyor. Yalnızca inşaat boyası değil, sanayi boyalarından deniz boyalarına kadar geniş bir yelpazede ürün çeşitliği sunuyoruz.” diyerek yerli ve milli marka kimliğine dikkat çekiyor.

Ürünlerini yurt dışındaki iş ortaklarıyla Asya, Avrupa, Afrika pazarlarına sunduklarını belirten Uysal, “40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Böylece köklü değerlerimizi, küresel ölçeğe taşımayı başardık. Bilim – Birlik – Başarıya olan inancımız ile sektörümüze yön veriyor; birlik duygusu ve birlikte başarma azmi ile hep daha ileriyi hedefliyoruz.’’ diyerek DYO’nun, kurulduğu günden bu yana boya sektörüne pek çok yeniliği ve ilkleri kazandırdığını belirtiyor.

“AR-GE OLMAZSA OLMAZ”

Uysal son olarak; “Odak noktasına her zaman “insanı” alan bir marka olarak, ürünlerimizin inovatif çözümler sunmasına dikkat ediyoruz. Bu nedenle teknolojiye ve Ar-Ge’ye ciddi yatırım yapıyoruz. Bunlar DYO’nun temelini oluşturan alanlar. Boya ve kimya sektörünün ilk Ar-Ge merkezi ünvanına sahibiz. Bugün, Çiğli ve Dilovası işletmelerimizde iki Ar-Ge merkezimiz bulunuyor. Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde sektörde yenilikçi üretim anlayışının liderlerinden biri olduk ve sektöre yön veren ürünler geliştiriyoruz” diyor ve devam ediyor, “Sektörümüz için yenilikçi teknolojilerle, katma değeri ve verimliliği yüksek, çevre dostu üretim yapmaya ve tüm süreçlerimizde hijyeni ön planda tutmaya önümüzdeki yıl da devam edeceğiz. “Sürekli iyileştirme” ve “dijital dönüşüm” konularını odağımıza aldığımız bir 2021 planlıyoruz. Agile metodolojisi kullanılarak iş süreçlerimizin gözden geçirilmesi, sadeleştirilmesi, standart ve çevik hale getirilmesi üzerine çalışmalarımız başladı “ diyerek 2021 yılı önceliklerini açıklayarak sözlerini tamamlıyor.

Vira Haber