Piri Reis Üniversitesi, Eğitim Hizmet İhracatı Şampiyonu Oldu

Denizcilik Üniversiteleri Birliği'nin tam üyesi olan ve Karadeniz Denizcilik Üniversiteleri Birliği'nin dönem başkalığını yürüten Piri Reis Üniversitesi, Katar Deniz Harp Okulu'nun kurulmasına yaptığı katkılardan dolayı Yüksek Öğretim Kurumu tarafından Uluslararası İş Birliği Ödülüne layık görülmüştür.

Türk denizcilik ve yükseköğretim camiasının harmanlandığı ve denizcilik alanında “know how” merkezi haline gelen Üniversitemiz başarılarını katlayarak devam ettirecektir.

PÎRÎ REİS ÜNİVERSİTESİ

Adını tarihimizdeki en önemli deniz bilimcisi Piri Reis’ten alan Üniversitemiz, Türkiye’nin ilk “Denizcilik Temalı” ihtisas üniversitesidir. Ülkemizin bu nitelikte bir üniversiteye olan ihtiyacı Türk Denizcilik Sektörü tarafından tespit edilerek, denizcilik eğitiminde deneyim kazanmış olan Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) tarafından yapılan girişimle Piri Reis Üniversitesi 8 Şubat 2008 tarihinde resmi olarak kurulmuştur.

Denizciliğin tüm alanlarında faaliyet gösteren ve 9000 den fazla üyeye sahip olan IMEAK Deniz Ticaret Odası desteği ile Üniversitemiz önemli bir misyon yüklenmiş bulunmaktadır. Endüstri- Sanayi ve Aile işbirligi çerçevesinde sağlanan imkanlar ile dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikli zabit, mühendis ve kaptan yetiştirirken, diğer taraftan İşletmeciler, finansçılar, hukukçular gibi alanında uzman insan kaynağı oluşturmayı hedef almıştır.

Bu doğrultuda çok çeşitli burs olanakları ve Vadeli Öğrenim ücreti (önce oku – sonra öde) ile bir ilke imza atarak kaynaklarını gerçek bir vakıf üniversitesi misyonu ile eğitime adamıştır.

Tuzla merkezde deniz kenarı yerleşkesinde, gelişmiş simülatör, laboratuvarlar ve sosyal olanaklarla donatılmış gerçek bir Vakıf Üniversitesidir. Deniz manzaralı geniş kaynak kapasiteli kütüphanesi bulunmaktadır. Spor faaliyetleri ve konferanslar için üst düzey imkanlar sağlanmıştır.

Alanında uzman güçlü akademik kadrosu ile Avrupa birliği, Tübitak ve yurtiçi ve uluslararası bir çok projede yer almaktadır. YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporuna göre Uluslararası endeskli dergilerde yayınlanan bilgisel eserler dalında öğretim eleman başına en çok yayın düşen üniversiteleri arasında 3. Sıradayız.

Piri Reis Üniversitesi 2013 yılından itibaren Türkiye’nin ilk ve tek çevre duyarlı Yeşil Kampüsünü hizmete sunarak eğitimlerini uluslararası BREEAM akreditasyonu ile öğrenciye yaşatarak vermeye başlamıştır. Sürdürülebilirlik prensiplerine göre tasarlanan Piri Reis Üniversitesi BREEAM'in "very good" sertifikasına sahiptir. 2018 yılı ISO Çevre Ödülleri Özel Kategori’de Kurum İkincilik Ödülü ve 2019 Enerji Verimliliği Ödülleri - Özel Kategori Birincilik Ödülüne layık görüldü.

TÜMA (Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması)sonuçlarına göre 2016 yılında A Kategori ve 2020 yılına kadar ise her yıl A + kategoride yer alarak Vakıf Üniversiteleri Genel Memnuniyet sıralamasında en üst seviyede yer almaktadır.

Piri Reis Üniversitesi Gemisi ile 2015 yılında itibaren sadece PRÜ öğrencilerine değil, Türkiye'de denizcilik eğitim veren yurtiçi ve yurtdışından gelen yaklaşık 1500 öğrenciye açık deniz staj imkanı sağlanmıştır.

2009-2010 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alan Piri Reis Üniversitesi, 5 fakülte, 13 lisans programı, 1 enstitü, İngilizce Hazırlık Bölümü ve 11 programlı Denizcilik Meslek Yüksekokulu ile eğitimine devam etmektedir.

Vira Haber